Власти хотят легализовать бомбил

Водитель с профессиональной лицензией сможет работать в таксопарках и пользоваться всей городской инфраструктурой (выделенками, парковками такси и так далее). Но в начале смены профи должен будет показываться врачу, хорошее знание русского языка станет обязательным, власти смогут периодически проверять квалификацию шофера.

Самозанятый может получить лицензию по упрощенной форме, показываться врачу необязательно, остается возможность работать со всеми агрегаторами такси. Но уже никакой езды по выделенке, пользоваться стоянкой для такси у вокзалов или метро запрещено.

Фактически лицензия для самозанятых - это легализация бомбил. Работай как хочешь, только налоги плати.