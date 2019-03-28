Слава богу, ты не злой

В этом шоу приглашенные знаменитости попадают в срежиссированные авторами нестандартные ситуации и пробуют импровизировать, стараясь подтвердить реноме людей остроумных и находчивых. Управляют процессом ведущий и судья, который нажатием красной кнопки завершает очередную звездную импровизацию. Эту роль выполняет Сергей Светлаков, а вот занимавшего пост ведущего Игоря Верника недавно сменил известный по Comedy Club Александр Незлобин. Он же, кстати, является продюсером программы.

Напомним, шоу «Слава богу, ты пришел!», являющееся российской версией австралийского проекта Thank God You're Here, появилось на канале СТС в 2006 году. Ведущим стал Михаил Шац, на красной кнопке в разные годы сидели Александр Цекало, Вадим Галыгин и Андрей Ургант. В 2010-м передача из эфире ушла, но в прошлом году проект возродили - с новыми ведущим и арбитром.

Одним из тех, кто будет импровизировать в новых выпусках «Слава богу, ты пришел!», стал Филипп Киркоров (слева). Фото: Канал СТС

Интересно, что Михаил Шац поучаствовал в обновленной версии, правда, лишь в качестве гостя. Впрочем, Михаил все же стал ведущим, но другой программы, «Дело было вечером», которая скоро выйдет на СТС. Что касается премьеры новых выпусков «Слава богу, ты пришел», то она состоится 5 апреля.