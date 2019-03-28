Живописцы, опустите ваши кисти!

Теплые тона, некоторая округлость форм, в глазах рябит, волосы у людей охристые, рубашки яркие. Ну и музыка: если закупят два хита у правообладателей, так и будешь слушать их по пять раз за серию, а еще и в рекламной паузе. Контрольным выстрелом.

Сейчас на канале запустили произведение под названием «90-е. Громко и весело». Два юных музыканта, один из них - сын дипломата, начинают нелегкий творческий путь, лабая на гитарах в кабаке криминального авторитета. Также в группу входит девушка из студенческого хора, пьющий преподаватель этого хора и загадочный ударник Боб в тельняшке. Теоретически ничего невозможного в таком раскладе нет. А визуально все кажется книжкой-раскраской для самых маленьких.

Понимаете, это были мои 20 лет. Как раз 1994 год. Как раз Москва. Университет, Арбат, кришнаиты шастают вперемежку с сайентологами. Но даже на цветных фотографиях того периода не найти ни одного человека (кроме разве что кришнаитов), у которого палитра гардероба вписывалась бы в тот виртуальный мир, который создается из любой темы для сегодняшних молодежных сериалов. Да взрыв самолета в «Крепком орешке-2» (снятом как раз в 90-е и показанном сразу после сериала) - и тот не обладает достаточной яркостью, чтобы конкурировать с буйством красок одежек и интерьеров как бы бедных молодых людей!

Как вам кажется, почему так запомнились малиновые и изумрудные пиджаки у новых русских? Просто это были очень редкие цветовые пятна в мире сваренной линялой джинсовки, черных кожаных курток, водолазок и блеклых махровых кофт. Средства для стирки той эпохи очень злобно реагировали на все, что не считалось «немарким». Хватало двух раз, и любая майка с «принтом» становилась серо-буро-малиновой. Отсюда сдержанность везде, кроме косметики и пластмассовых бусиков. Даже цвет волос у панков был ближе не к рекламе леденцовых радуг, а к старой доброй зеленке или марганцовке.

Забавно, что на Пятом сейчас повторяют «Улицы разбитых фонарей», иногда показывают на разных каналах «Гения» с Абдуловым, «Московские каникулы» Аллы Суриковой или «Особенности национальной охоты» Рогожкина. Где-то на Муз-ТВ можно наткнуться на песню «Бухгалтер», ставшую лейтмотивом нового сериала. Девяностые на экране постоянно: сизые, обшарпанные, с сумками челночниц и вещевыми рынками, с пьянками и бандитами. Там у кого-то на столе лежат «два кусочека колбаски», там от всех богатых мужиков пахнет исключительно «Фаренгейтом». Не очень приглядная картина, но перед сериалом «90-е. Громко и весело» есть одно преимущество: там не говорят фразы «телки любят конкретных чуваков».