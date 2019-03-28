Что делать, если у вашего ребенка вши

Паразитов ребенок может принести из садика, школы, детского или спортивного лагеря и чем быстрее родитель обратит внимание на эту проблему, тем проще будет с ней бороться. Педиатр Владлена Мараховская рассказывает, что делает, если вы обнаружили у ребенка вши.

Как вообще определить вши у ребенка? Обнаружить паразитов можно по таким симптомам:

- Сильный зуд, из-за которого ребенок постоянно чешет голову;

- Следы укусов на коже – это небольшие розовые точки с ярко- красным центром

- Склеенные и спутанные волосы

- Следы расчесов на коже с корочками или без

- Наличие гнойничков и голубоватых пятен на голове и на шее;

- беспокойство, плохой сон;

- Присутствие в шевелюре множества белесых точек – это гниды (яйца вшей). На голове у ребенка они хорошо заметны.

Как правильно осматривать голову?

Если вы заметили, хотя бы один из ранее приведенных симптомов нужно смочить пряди волос ребенка водой и немного подсушить. Нанесите на них любой кондиционер – он облегчает скольжение гребня. Затем тщательно расчешите шевелюру, чтобы избавиться от спутанных прядей. Расстелите лист бумаги и проведите по волосам малыша частым гребнем, двигаясь от корней вниз. И так 2-3 раза. Осмотрите лист бумаги, если она будет усеяна небольшими полупрозрачными или буро-коричневыми насекомыми, значит, у ребенка педикулез. Пристально осмотрите волосы у корней – именно там селятся гниды. Это маленькие прозрачные бусинки, плотно прилипшие к прядям. При раздавливании гнида издает чуть слышный треск.

Пристально осмотрите волосы у корней – именно там селятся гниды.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Как лечить вши?

Слава Богу, что времена керосина и дустового мыла как радикальных средств борьбы со вшами прошли и сегодня аптеки предлагают множества препаратов для борьбы с педикулёзом. Все эти средства называют инсектицидными. Одни предназначены только для обработки одежды, другие также можно использовать и для личной гигиены.

Аэрозоли

Для обработки белья и одежды можно применять такие аэрозоли, как «Пара-плюс», «А-пар».

Аэрозоль «А-пар» не оставляет пятен на одежде. После обработки вещи не нуждаются в последующей стирке, просто нужно хорошо проветрить, а в стирку отправить только через 2 -3 дня после нанесения аэрозоля. Препарат «Пара-плюс» также эффективен в уничтожении гнид и вшей. Средство распределяют на кожу головы и волосы, оставляя на 10 минут, при этом не накрывая волосы. Аэрозоль смывают обычным шампунем и вычёсывают гнид частым гребнем.

«Пара плюс» – комплексный аэрозоль для уничтожения паразитов, содержит сразу три активных вещества – малатион, перметрин и пиперонилбутоксид. Применяется с 2,5 лет

«Нюда-спрей» – двухфазное инсектицидное средство, уничтожающее все формы развития вшей. В комплекте идет антипедикулезный гребень.

Шампуни

Все выше перечисленные препараты также имеются в виде шампуней.

Педилин. Токсичный с резким, не очень приятным запахом. Разрешён к использованию с 2-летнего возраста. Эффективен в уничтожении гнид и вшей. Распределяют равномерно на влажные волосы, оставляя на 20 минут, после смывают и вычёсывают гребнем. При попадании шампуня в глаза и на слизистые, необходимо промыть немедленно под проточной водой.

Хигия. Менее токсичный, чем остальные, при этом производители гарантируют высокий результат. Разрешён к использованию с 5-летнего возраста. Наносится на мокрые волосы, оставляется на 20 минут, затем смывается, волосы вычёсываются гребнем. Использовать можно только для лечения, для профилактики данное средство не подходит.

Дегтярный шампунь – применяется для снижения основных признаков педикулеза, содержит в себе фенол.

«Веда-2» – содержит перметрин и дополнительные вещества, которые смягчают его действия.

Электронный гребень RobiComb

С помощью гребня можно безопасно избавиться от гнид. Принцип действия заключается в воздействии электрического импульса на яйцо или на самого возбудителя, что приводит к парализации и гибели. Наиболее безопасный способ борьбы с педикулезом для ребенка, так как отсутствует токсический эффект на организм ребёнка.

Но не всегда способ эффективен. При массивности заражения гребень может не справиться как самостоятельное средство.

Электронный гребень LiceGuard

По сути, это два гребня в одной упаковке: для длинных и коротких волос. Производители обещают избавления от вшей через неделю после начала применения.

Важно!

Большинство препаратов от педикулеза содержит только одно действующее вещество, поэтому говорить о 100% эффекте, к сожалению, нельзя. Так, к примеру, одни средства могут не влиять на гнид, а другие – на тех вшей, у которых успела выработаться резистентность. И еще один момент – перед нанесением того или иного инсектицида на голову проведите тест на небольшом участке кожи. Если в течение 24 часов не выявлено негативной реакции, переходите к обработке.