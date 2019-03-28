2019-03-28T17:01:33+03:00
Звезды

Звезда «Дома-2» Ольга Солнце снялась обнаженная в ванной

В таком видел 36-летняя Николаева решила поговорить о тех сериалах, которые она посмотрела
Ольга АНТОНОВА
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Надо отметить, что несмотря на то, что проект Ольга покинула 10 лет назад она и сейчас придерживается стиля хулиганки и бунтарки.Надо отметить, что несмотря на то, что проект Ольга покинула 10 лет назад она и сейчас придерживается стиля хулиганки и бунтарки.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Ольга Солнце была одной из самых перспективных звезд «Дом-2». Поклонники скандального телепроекта были уверены, что после ухода с телестройки Николаеву ждет большое будущее. Однако, Солнце выбрала не публичную жизнь. Сегодня она сочиняет песни, работает диджеем в московских клубах, помогает продвигать инстаграм – проекты, для чего иногда устраивает даже выездные семинары. Но вот чего Ольга не делала ранее, так это не публиковала себя обнаженной. Но на днях 36-летняя Николаева решила нарушить это табу и запостила откровенное фото, где предстала голой в ванной.

Ноги девушка скрестила и приобняла их руками, чтобы прикрыть бюст. Но даже несмотря на это снимок получился довольно фривольный. Фото девушка скромно подписала рассказом о просмотренных сериалах за зиму. Поклонники были удивлены тому, что Ольга решилась на подобную фотосессию. «Солнце, какая Беркова тебя укусила?», «Оооооо Солнце , вот это фото, красота», «Неожиданно. Фото шикарное, у меня даже все сериалы из головы вылетели», — заявили подписчики.

Надо отметить, что несмотря на то, что проект Ольга покинула 10 лет назад она и сейчас придерживается стиля хулиганки и бунтарки, у которой к тому же на все есть свое мнение. К слову, Ольга продолжает общаться с теми, с кем познакомилась тогда на шоу. В ноябре прошлого года она побывала на свадьбе Сэма Селезнева, где также среди гостей оказался и Роман Третьяков, у которого одно время был роман с Ольгой Бузовой. О своей личной жизни Солнце предпочитает не распространяться. Известно, что после Дома-2 она встречалась с молодым человеком несколько лет, но они расстались.

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О последних ее отношениях общественности говорили в 2017 году. Она тогда закрутила роман с маркетологом Никитой, но и эти отношения не закончились свадьбой.

Ольга живет в Москве в квартире, которую выиграла в одном из конкурсов «Дом-2» и заявляет, что чувствует себя абсолютно счастливой. Почти всегда. Согласитесь, этим ощущением, могут похвастаться не все герои скандального проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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