2019-03-28T18:25:59+03:00
Звезды

У "Секса в большом городе" появится продолжение

В сериале вновь появятся 4 героини, которые теперь будут рассказывать о жизни в 50-летнем возрасте
Ольга АНТОНОВА
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Оригинальная книга и сериал "Секс в большом городе" послужили определенным критерием для целого поколения женщин.Оригинальная книга и сериал "Секс в большом городе" послужили определенным критерием для целого поколения женщин.Фото: кадр из фильма
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Нельзя вот так взять и выбросить курицу, которая несет золотые яйца. Вот и Кэндис Бушнелл не стала и написала продолжение знаменитой книги «Секс в большом городе», по которой уже начали съемки сериала.

Продюсеры обещают, что все 4 героини вновь появятся на экране и теперь будут задаваться вопросом «А есть ли секс в большом городе после 50 лет?». Сам автор примет участие в работе над пилотным сценарием к новым сериям и выступит в качестве исполнительного продюсера, сообщает портал Deadline.

"Оригинальная книга и сериал "Секс в большом городе" послужили определенным критерием для целого поколения женщин, включая меня", - сказала Николь Клеменс, президент Paramount Television, которые купили права на экранизацию. Она добавила, что рада возможности продолжить эту тему с позиции женщин пятидесятилетнего возраста. Дата выхода сериала пока не называется, тем временем, как выход новой книги запланирован на 6 августа 2019 года.

Напомним, что в интервью порталу E! News Сара Джессика Паркер предположила, как могла бы сложиться жизнь Кэрри Брэдшоу и мужчины ее мечты в продолжении истории.

Паркер считает, что брак Кэрри и мужчины ее мечты был бы довольно крепким. По мнению актрисы, в жизни Брэдшоу мало что поменялось. «Я думаю, Кэрри и мистер Биг все еще жили бы в Нью-Йорке. Я уверена, что моя героиня все еще была бы журналисткой. Она бы писала о тех важнейших изменениях, которые происходят в нашей стране в последние годы. Кэрри все еще обожала бы читать и до сих пор тепло относилась бы к подругам. С мистером Бигом они были бы по-прежнему без ума друг от друга», — решила она.

ИСТОЧНИК KP.RU

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