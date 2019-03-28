Котлеты для постящихся

Капустники

Это самые вкусные капустные котлеты. В них лучше власть побольше лука – он сделает их более сочными и ароматными. Так же вместо манки, можно взять панировочные сухари.

Ингредиенты:

Капуста - 1 кг

Манка - 100 гр

Мука - 50 гр.

Лук – 3 шт.

Картофель – 2 шт.

Оливковое масло, чеснок, соль и зелень по вкусу

Лук и картофель почистить и помыть. Капусту нарезать крупными кусками и припустить в кипятке. Нарезать крупными долями лук. В мясорубке прокрутить капусту, лук и чеснок. Лишний сок слить. Картофель потереть на терке. Все ингредиенты смешать, добавить резаный укроп, муку, соль и перец по вкусу. Из полученной массы слепить котлеты и обвалять их в манке или панировочных сухарях. Жарить на оливковом масле до золотистого цвета.

Капустники на постном столе. Фото superkuhen.ru

Котлеты овсяные «Сытый папа»

Этот рецепт подойдет все, кто соблюдает Великий пост. Кроме того, котлеты еще и диетические, в них нет муки и яиц.

Ингредиенты:

Хлопья овсяные - 1 стакан

Вода (кипяток) - 1/2 стакан

Шампиньоны (свежие) – 3 шт.

Картофель - 1 шт.

Лук репчатый - 1 шт.

Чеснок - 2 зубчика

Зелень, соль, черный перец (по вкусу)

Масло растительное - 2 ст. л.

Овсяные хлопья насыпать в миску, залить кипятком, накрыть крышкой и оставить набухать на 20 минут. Картофель и лук очистить, вымыть и натереть на мелкой тёрке. Шампиньоны порезать маленькими кубиками, зелень порубить, чеснок пропустить через чесночный пресс. К набухшей овсянке добавить картофель, лук, чеснок, грибы и зелень - массу хорошо перемешать, посолить и поперчить. Овсяная масса должна получиться не слишком густой и не очень жидкой. На разогретую сковороду выкладываем котлетки, с помощью ложки или лопатки. Жарим на среднем огне до румяной корочки. Затем огонь уменьшить до минимального, накрыть крышкой и довести до готовности 5 минут.

Овсяные котлеты. Фото new-recipes.ru

Котлеты «По-индийски»

Представляем вам великолепные котлеты с хрустящей корочкой и нежной картофельно-овощной начинкой – еще одно чудо индийской кухни. Только представьте себе - золотистые котлетки, хрустящая корочка, нежная картофельно-овощная начинка. Ваши близкие останутся довольны, а гости обязательно попросят у вас рецепт.

Ингредиенты:

Картофель - 4 шт.

Морковь - 1 шт.

Кукуруза (консервированная) - 2 ст. л.

Горошек зеленый (консервированный или свежий) - 2 ст. л.

Помидор (среднего размера) - 1/4 шт.

Сок лимонный - 1 ст. л.

Лук репчатый (небольшой) - 1/2 шт.

Чеснок - 1 зуб.

Зелень (мелко порубленная зелень петрушки) - 2 ст. л.

Специи (соль, чёрный перец, красный перец «Чили», куркума) - по вкусу

Мука пшеничная, сухари панировочные – 1 ст.л.

Вода (питьевая)

Масло сливочное (для жарки)

Отварите картофель и морковь с лавровым листом. Пока овощи варятся, смешайте горошек, кукурузу, зелень, помидоры, лук и чеснок. Растолките вареную картошку, нарежьте морковь и добавьте к ним приготовленную смесь овощей. Хорошо перемешайте. Приготовьте панировочные сухари и тесто. Тесто приготовить очень просто: смешайте муку с водой до получения жидкой массы (как на блины) и чуть-чуть подсолите. Из полученной картофельно-овощной массы слепите котлеты. Окуните их в тесто и обваляйте в сухарях. И жарьте в масле на среднем огне до золотисто-коричневой корочки.