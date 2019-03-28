Путин расширил военную базу в Киргизии и «простил» мигрантов

- Салам аскер! - поприветствовал Владимир Путин солдат роты почетного караула и этим привел в умиление всех киргизских журналистов, наблюдавших за торжественной церемонией встречи. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков встречал в своей резиденции высокого гостя, приехавшего с высшим из всех возможных статусов — государственным! - визитом.

Ради такого случая рядом с конгресс-холлом выстроили огромный открытый мраморный павильон, а по всему Бишкеку висели плакаты с Путиным и Жээнбековым, пожимающими руки на фоне слов о стратегическом партнерстве. Жээнбеков лично приехал встречать коллегу в аэропорт «Манас», где Путина ждала неожиданность. Вместо хлеба-соли прямо у трапа ему поднесли блюдо с боорсоками — маленькими киргизскими пирожками, рядом с которыми стояло блюдечко с каким-то красным соусом.

- Надо макать? - поинтересовался Путин у Жээнбекова, тот подтвердил, что именно так здесь и полагается.

Владимир Путин знакомится с блюдом киргизской кухни - боорсоками. Фото Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/699790" frameborder="0"></iframe> Владимир Путин прибыл в Бишкек с государственным визитом.

Во время переговоров двух делегаций президент Киргизии большую часть своего выступления благодарил.

- Хотел бы выразить благодарность за очередную помощь нашим вооруженным силам, - сказал Жээнбеков. - Это большая поддержка для наших соотечественников в России. Кыргызская система ветеринарного контроля сделала резкий рывок по совершенствованию своей деятельности. Россия отменила запрет на поставки сырого мяса из Кыргызстана, за что искренне благодарны. Кыргызстан высоко ценит оказываемую Россией помощь в размере 200 миллионов долларов на адаптацию страны к условиям ЕврАзЭС.

Накануне помощник президента Юрий Ушаков сообщил журналистам, что правительство России в марте выделило Киргизии безвозмездно 30 миллионов долларов «на поддержку госбюджета». Это, очевидно, был один из поводов для благодарности, но и Киргизия в ответ ведет себя как друг.

Президент России Владимир Путин и президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков после совместной пресс-конференции по итогам российско-киргизских переговоров в резиденции "Ала-Арча". Фото Сергей Карпухин/ТАСС

- Русский язык сохранит свой статус официального языка в республике, - заявил Жээнбеков. - Мы признаем ведущую роль России в решении глобальных проблем, Россия является верным и близким союзником Киргизии.

Самым первым подписанным документом из огромной стопки был протокол об изменениях в соглашении о российской военной базы в Киргизии. База расширится аж на 60 гектар, что правда обойдется России дороже — аренда вырастет до 4,8 миллионов в год. Зато в соглашении прописано размещение беспилотной авиации.

- Российская военная база вносит существенный вклад в обороноспособность республики и стабилизацию обстановки в регионе в целом, - подчеркнул Путин.

Впрочем, на выделенных миллионах широкие жесты не закончились, президент России подтвердил, что не просто объявлена амнистия для киргизских граждан, у которых возникли сложности с документами на работу в России, но по просьбе Бишкека она продлена до конца апреля.

- Мы признательны за ваше решение повторно предоставить „миграционную амнистию“ для наших граждан, - поблагодарил Жээнбеков.

- Условились сегодня, что ВТБ, «Группа Альянс» и киргизская «Альянс Алтын» начнут реализацию крупного проекта по освоению золоторудного месторождения Джеруй, - рассказал Путин об одном из крупнейших подписанных в этот день соглашений. - Суммарные инвестиции в проект в ближайшие 20 лет составят порядка 600 миллионов долларов.

Вообще Киргизия в этом году претендует на то, чтобы стать самой посещаемой Путиным страной. В июне и ноябре здесь пройдут саммиты ШОС и ОДКБ, которые без президента России никак не обойдутся.

- Мы с удовольствием приедем, - пообещал он, завершая свое выступление во время заявления для прессы, и вместе с Жээнбековым отправился в дом-музей Чингиза Айтматова.