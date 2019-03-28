Европарламент запрещает пластиковую посуду

На фоне тревожной статистики о загрязнении мирового океана и находок типа кита-клюворыла с 40 кило пластика в желудке Евросоюз решил бороться с проблемой на законодательном уровне. На днях Европарламент одобрил законопроект о запрете одноразовой пластиковой посуды, ватных палочек и соломинок для коктейлей: «за» проголосовали 560 депутатов, «против» - 35, еще 28 воздержались.

Закон вступит в силу в 2021 году во всех странах Евросоюза. Помимо этого члены ЕС должны будут предпринять меры для сокращения использования пластиковых контейнеров для еды и крышечек для горячих напитков. К 2029 году 90% пластиковых бутылок должны подлежать переработке.

- Мы можем это сделать. Европа учреждает новые и амбициозные стандарты, прокладывая путь остальным, - говорит автор законодательной инициативы, заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс.

Как пишет британская газета The Guardian, каждый год европейцы выбрасывают 25 тонн пластикового мусора, из которого менее 30% подлежит переработке. А более 80% попадающих в океан отходов составляет именно пластик.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Николай КРИВОЗЕРЦЕВ, гендиректор EcoStandard Group:

«Жесткие меры могут спровоцировать появление новых технологий»

- Это важный, реальный шаг европейских стран в сторону сокращения объема образования пластиковых отходов. При этом хотелось бы, конечно, понять, какими изделиями предполагается заменить эту потребность. Чтобы не было ситуации подмены понятий, когда сделали красивое заявление, а альтернативных легкоперерабатываемых удобных одноразовых изделий нет. Но в любом случае, такие законопроекты, достаточно жесткие, исходящие от верхних органов власти, могут спровоцировать и появление технологий, и изменение спроса.

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