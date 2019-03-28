В Подмосковье мошенницы украли у 88-летнего дедушки деньги на похороны

Сергей Семенович всю жизнь проработал электриком. Трудился на славу: была квартира, дача и машина. Но в старости он остался один. Жена умерла рано, а дочь уехала в Сургут и там с ней случилось беда — она заболела раком. Буквально за несколько месяцев болезнь скосила 49-летнюю женщину, и она умерла. Сергею Семеновичу пришлось встречать старость в полном одиночестве. Но иногда к дедушке приезжает заботливая племянница Татьяна, которая помогает ему по дому. И всё было хорошо, пока старик не стал очередной жертвой мошенников.

25 марта в квартире у него раздался телефонный звонок. Женский голос на том конце провода представился инспектором пенсионного отдела. Мошенница стала предлагать пенсионеру путевку в санаторий, но тот отказался.

- Путевки какие-то начала предлагать. Мне это зачем? Скоро лето, а у меня дача. Я там и работаю, и отдыхаю. Я отказался, - рассказывает «КП» Сергей Новиков.

Лжеинспектор заявила, что если он отказывается от положенной ему путевки, то он должен написать заявление. Но так как он уже старенький и не может сам прийти к ним в контору, то к нему оттуда направят двух сотрудниц. Так и случилось: через несколько часов в дверь позвонили, на пороге появились две девушки. Они свободно зашли в квартиру к старику и заставили писать заявление.

- Пока я писал бумагу, то одна из них всё время крутилась возле меня, а вторая отправилась шататься по квартире. Я этого и не заметил. Деньги у меня были в тумбочке. Я их никуда не прятал. Копил себе на похороны. Когда девочки ушли, то пошел проверить на месте ли деньги. Что-то уж больно подозрительными они мне показались. И как в воду глядел: деньги исчезли. Все 120 000, – рассказывает пенсионер.

После обнаружения пропажи он сразу же пошел в полицию. Служители порядка отреагировали быстро: посмотрели камеры видеонаблюдения, которые запечатлели двух женщин, что заходили к нему в квартиру. Сергей Семенович очень надеется, что преступниц поймают, и они вернут ему деньги, которые он копил на свой последний путь.