2019-03-28T15:41:59+03:00
Общество

Салют в честь Tele2

28 марта Tele2 начал предоставлять услуги мобильной связи и высокоскоростного мобильного интернета в Ивановской области
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Компания развернула в регионе эталонную сеть: уже на старте она покрывает территорию, где проживает 96% населения. С запуском сети в Ивановской области число регионов Tele2 увеличилось до 66.

Оператор развернул качественное покрытие сетей 4G/3G/2Gна территории Иванова, всех районных центров и большинства сел и поселков области. Оператор обеспечил устойчивую связь вдоль региональных трасс, в районе набережной Волги и Горьковского водохранилища.

Tele2 построила сеть за беспрецедентно короткое время – всего за один год и три месяца. Такая динамика потребовала от оператора ежемесячно устанавливать десятки современных высокопроизводительных базовых станций. Компания продолжит расширять покрытие и увеличивать емкость сети после официального запуска операций в регионе. Это позволит обеспечивать качественной связью постоянно растущее число абонентов даже на самых отдаленных территориях Ивановской области.

«Мы выступаем против сложившихся рыночных порядков и даем пользователям возможность выбирать действительно необходимые услуги и сервисы, отражающие их стиль жизни. Запуск Tele2 в Ивановской области – значимое событие не только для нашей компании, но и для всего телекоммуникационного рынка региона. Появления Tele2 здесь с нетерпением ждали. Мы уверены, что ивановцы оценят широкое покрытие сети и скорость мобильного интернета, качественное обслуживание и наш продукт – простые и удобные тарифы без каких-либо «звездочек» и скрытых условий», - рассказал Дмитрий Лопатухин, директор по операциям Tele2

Приход Tele2 в регион сопровождался широкой коммуникационной кампанией «Выбирайте другие правила», в ходе которой оператор рассказал жителям о наличии альтернативы на телеком-рынке региона. Около 20 тысяч человек открыто высказали свое мнение и проголосовали за другие правила в мобильной связи. Участники получили сертификатыс уникальными условиями, доступными при подключении. В честь запуска сети оператора в регионе 29 марта в 21:30 в центре Иванова жители увидят салют.

На старте Tele2 открыла 31 собственный салон связи на центральных улицах Иванова и в крупных населенных пунктах области. В ТРЦ «Серебряный город» оператор установил первый в регионе SIM-терминал. Кроме этого, стать абонентом Tele2 можно в партнерских точках продаж – сетях «Связного», «Евросети», «Эльдорадо», «М. Видео», отделениях «Почты России» и в магазинах региональных партнеров в городах, поселках и селах. На запуске их количество составляет более чем 200, а к лету – удвоится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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