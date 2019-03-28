Депутаты взяли сенаторов за хост: Госдума грозит Совету Федерации правом вето из-за закона о запрете гостиничных услуг в жилых домах

Госдума и Совета Федерации так и не договорились, с какого времени должен вступить в силу «закон о хостелах» — запрет мини-гостиниц и посуточной аренды квартир в жилых домах. Напомним, после того, как законопроект был принят Госдумой, верхняя палата его отклонила — редчайший случай в современной практике.

Группа депутатов во главе с Галиной Хованской утверждали, что квартиры с посуточной арендой и хостелы — причина постоянных жалоб от соседей. И даже если временное пристанище прекрасно оборудовано, и селятся там не забулдыги, а культурные люди, приехавшие на отдых или по делам, то все равно ему не место в жилом фонде. Поскольку издержки на «коммуналку» там значительно ниже, чем в гостиницах, что дает преимущество в конкуренции. Депутаты разрешили сдавать только те квартиры и апартаменты, которые находятся в нежилом фонде.

По сути такая мера разрушает рынок посуточной аренды, ставший в России особенно популярным после Чемпионата мира по футболу. А в курортных регионах сдача квартир — основа выживания многих семей.

Совфед просил отсрочить принятие жесткого документа, чтобы дать провести высокий турсезон по прежним правилам. Госдума стояла на введении изменений уже с 1 июля. Для урегулирования спора была даже сформирована согласительная комиссия.

На заседании в среду представитель Совфеда Олег Мельниченко заявил, что принятие закона нанесет удар по гостиничному бизнесу, по отдыхающим, которые уже забронировалисебе места в хостелах, а также по региональным бюджетам. По его данным, убытки составят 1,6 млрд руб. Сенатор от Республики Крым Сергей Цеков сообщил, что руководство Крыма попросило отложить введение в действие этого закона на период после курортного сезона. Ранее с просьбой об отсрочке выступал и врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. Если поначалу сенаторы предлагали отложить законопроект до 1 января 2020 г., то в среду уже были согласны на 1 октября нынешнего.

Однако депутаты, что называется, закусили удила. И предупредили сенаторов: если те не согласятся на 1 июля, Госдума пойдет на преодоление вето Совета Федерации. Закон, уже прошедший три чтения, будет направлен напрямую президенту. Такого у нас еще не было.

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