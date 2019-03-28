Сергей Дарькин: Власть всегда боролась с коррупцией. Надо усилить - усилит... А я ловлю рыбу!

- Сергей Михайлович, вашего земляка - Виктора Ишаева задержали сегодня.

- Александр, я не хочу комментировать эту историю.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/699761" frameborder="0"></iframe> Сергей Дарькин, экс-глава Приморья: «Лес - федеральная собственность. Но и от губернатора тут тоже многое зависит».

- Да и не надо само задержание. Вы же вместе работали... Как вам - с ним?

- Он был губернатором Хабаровского края, я - Приморского. В рамках взаимодействия – да. Были там советы всякие губернаторов и тому подобное.

- То есть - контактировали нормально... А когда Ишаев был полпредом?

- Я губернатором уже не был.

- А когда вы были замминистра регионального развития?..

- Нет, я туда не ездил. Я не курировал эти вопросы.

- Я помню наше с вами интервью, как мы на вертолете летали над тайгой, а вы говорили: вот, красотища, нельзя лес разбазаривать. За гроши. А от глав регионов это зависело, что лес - не обязательно в Приморье, а вообще в Сибири, в Хабаровском крае, еще где-то… короче, мог уплыть?

- Лес был федеральной собственностью…. От губернатора, конечно, тоже зависело много. (Куда шёл лес.) Я, честно говоря, не помню, чьи это были полномочия…

- Вы в свое время (мы со Степашиным к вам приезжали с проверкой) строили объекты к саммиту АТЭС, боролись с коррупцией. Если говорить вот об этом - все правильно, да, надо усиливать эту борьбу?

- Конечно, это пожизненно такая история, все власти во все времена боролись с этим. Поэтому ничего нового в этом нет. Это функция власти, которую надо исполнять – усиливать, уменьшать и тому подобное.

- У вас-то как?

- Да работаю. Ловлю рыбу. Строим заводы, перерабатываем рыбу. Все нормально, потихонечку.

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