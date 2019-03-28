Политконсультанты поговорят о демократии

По словам организаторов, этом году конгресс будет приурочен «К 30-летию представительской демократии в современной России». В работе конгресса примут участие ведущие российские политтехнологи и политические консультанты, представители парламентских и непарламентских партий, науки и экспертного сообщества, непосредственные участники прошедших президентских избирательных кампаний, а также независимые политические консультанты России.

Откроется конгресс дискуссионной панелью, которую будет модерировать президент РАПК Алексей Куртов - «Политические партии в новое время».

За два дня работы участники обсудят роль политического консультирования, прогнозы на ближайшие пять лет, эволюцию агитационных продуктов, новые цифровые технологии в избирательном процессе.