2019-03-28T15:15:18+03:00
Политика

Политконсультанты поговорят о демократии

30 марта, в субботу, в Москве открывается VI Конгресс Российской ассоциации политических консультантов (РАПК). Мероприятие продлится два дня и пройдет в Центре международной торговли Москвы (ЦМТ)
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Фото: РАПКФото: РАПК
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По словам организаторов, этом году конгресс будет приурочен «К 30-летию представительской демократии в современной России». В работе конгресса примут участие ведущие российские политтехнологи и политические консультанты, представители парламентских и непарламентских партий, науки и экспертного сообщества, непосредственные участники прошедших президентских избирательных кампаний, а также независимые политические консультанты России.

Откроется конгресс дискуссионной панелью, которую будет модерировать президент РАПК Алексей Куртов - «Политические партии в новое время».

За два дня работы участники обсудят роль политического консультирования, прогнозы на ближайшие пять лет, эволюцию агитационных продуктов, новые цифровые технологии в избирательном процессе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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