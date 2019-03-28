2019-03-28T15:56:15+03:00
Политика

Путину в Бишкеке подарили скакуна и еще одного щенка

Президент России прокатил Жээнбекова на «Аурусе» [видео]
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
Поделиться:
Комментарии: comments14
По итогам переговоров Владимир Путин и Сооронбай Жээнбеков подписали Совместное заявление. Фото kremlin.ruПо итогам переговоров Владимир Путин и Сооронбай Жээнбеков подписали Совместное заявление. Фото kremlin.ru
Изменить размер текста:

Неформальная программа визита Владимира Путина в Киргизию включала посещение дома-музея Чингиза Айтматова в Бишкеке. Передвигаться по городу президенты решили на одном автомобиле, закономерно выбрав для этого «Аурус» Владимира Путина. Для соблюдения протокола на лимузин были водружены сразу два президентских штандарта — России и Киргизии.

В музее сын писателя Эльдар Айтматов провел для лидеров экскурсию, рассказал творчестве отца. Путин и Жээнбеков оставили свои пожелания в книге записей, после чего пришло время подарков. Президент Киргизии подарил российскому коллеге подарок, с одной стороны, закономерный, а с другой неожиданный. Владимир Путин получил скакуна, что вполне логично для степной страны, но орловской породы.

Президент Киргизии подарил Путину орловского скакуна и щенка.

Кроме этого псарня Путина пополнилась еще одним питомцем. Жээнбеков вручил гостю щенка киргизской борзой тайган по прозвищу Шерхан. Черный трехмесячный щенок с богатой родословной — смесь борзой и волкодава.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Путин расширил военную базу в Киргизии и «простил» мигрантов

- Салам аскер! - поприветствовал Владимир Путин солдат роты почетного караула и этим привел в умиление всех киргизских журналистов, наблюдавших за торжественной церемонией встречи. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков встречал в своей резиденции высокого гостя, приехавшего с высшим из всех возможных статусов — государственным! - визитом (подробности)

Пресс-конференция Владимира Путина по итогам визита в Киргизию: Прямая онлайн-трансляция

В четверг, 28 марта, в Бишкеке прошла пресс-конференция по итогам визита президента РФ в Киргизию (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Дмитрий СМИРНОВ

 
Читайте также
Михаил Леонтьев о закрытии дальневосточного филиала "Роснефти": Мы передали все, что считали нужным, в правоохранительные органы
Пресс-секретарь "Роснефти" прокомментировал «Комсомолке» ситуацию вокруг закрытия в Хабаровске представительства компании и задержании экс-губернатора Хабаровского края Ишаева
Новости 24
Медведев подписал постановление о создании инновационного центра МГУ «Воробьевы горы»
Зеленский снова возглавил рейтинг кандидатов в президенты Украины
Кравчук: На Украине может начаться новый «майдан»
В МИД РФ прокомментировали заявление Турции о возможности поездок в страну по внутренним паспортам
В Совфеде назвали условие для налаживания отношений между Россией и США
Пакистан опроверг досье Индии о лагерях экстремистов на пакистанской территории
Следственный комитет РФ подтвердил арест экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева
ЕС ожидает услышать «да» на предстоящем в Лондоне голосовании по Brexit
В Бельгии заявили, что Евросоюзу понадобится экстренный саммит по Brexit
Готовится к выходу документальный фильм об «Игре престолов»
Европарламент одобрил резолюцию о введении очередных санкций против Венесуэлы
В МИД Белоруссии заявили, что не намерены вступать в ЕС
Президент Киргизии подарил Путину орловского скакуна и щенка породы тайган
Ученые научились соединять разорванный спинной мозг
В России собираются создать «мощное» законодательство по кибербезопасности
Бавария официально объявила о трансфере Люки Эрнандеса за 85 миллионов евро
ЕСПЧ не принял к рассмотрению жалобу Кокорина
Эксперт предположил, что Дания все же пустит по своей территории «Северный поток -2»
Шесть человек выпрыгнули из окон горящей высотки в Бангладеше
Лавров проведет переговоры с главой МИД Абхазии 1 апреля в Москве
Захарова: Российские военные останутся в Венесуэле столько, сколько понадобится Каракасу
Мужчина подорвал себя у здания полицейского участка в Китае