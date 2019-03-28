Путину в Бишкеке подарили скакуна и еще одного щенка

Неформальная программа визита Владимира Путина в Киргизию включала посещение дома-музея Чингиза Айтматова в Бишкеке. Передвигаться по городу президенты решили на одном автомобиле, закономерно выбрав для этого «Аурус» Владимира Путина. Для соблюдения протокола на лимузин были водружены сразу два президентских штандарта — России и Киргизии.

В музее сын писателя Эльдар Айтматов провел для лидеров экскурсию, рассказал творчестве отца. Путин и Жээнбеков оставили свои пожелания в книге записей, после чего пришло время подарков. Президент Киргизии подарил российскому коллеге подарок, с одной стороны, закономерный, а с другой неожиданный. Владимир Путин получил скакуна, что вполне логично для степной страны, но орловской породы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/699842" frameborder="0"></iframe> Президент Киргизии подарил Путину орловского скакуна и щенка.

Кроме этого псарня Путина пополнилась еще одним питомцем. Жээнбеков вручил гостю щенка киргизской борзой тайган по прозвищу Шерхан. Черный трехмесячный щенок с богатой родословной — смесь борзой и волкодава.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Путин расширил военную базу в Киргизии и «простил» мигрантов

- Салам аскер! - поприветствовал Владимир Путин солдат роты почетного караула и этим привел в умиление всех киргизских журналистов, наблюдавших за торжественной церемонией встречи. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков встречал в своей резиденции высокого гостя, приехавшего с высшим из всех возможных статусов — государственным! - визитом (подробности)

Пресс-конференция Владимира Путина по итогам визита в Киргизию: Прямая онлайн-трансляция

В четверг, 28 марта, в Бишкеке прошла пресс-конференция по итогам визита президента РФ в Киргизию (подробности)