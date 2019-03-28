Сын известного продюсера телеканала «Культура» попался пьяным за рулем

Сын Аркадия Бедерова, который работает продюсером на телеканале «Культура», уже попадал в криминальные новостные сводки. Совсем недавно его избили двое собутыльников, и Владимир даже попал в больницу. У него диагностировали сотрясение мозга, перелом ребер и множественные ушибы.

И вот - снова пьяный скандал. Бедеров-младший 26 марта изрядно выпил и решил прокатиться на своём автомобиле. Полицейские сразу же заприметили подозрительно виляющую машину и своевременно её остановили. За рулем сидел весьма поддавший мужчина.

Владимир вел себя слегка агрессивно и заявил, что он трезв. Однако «дунуть в трубочку», чтобы замерить уровень алкоголя, он отказался. Бедеров просил, чтобы его побыстрее отпустили. А полицейские тем временем пробили документы Бедерова по базе и оказалось, что он уже не в первый раз садится за руль подшофе.

- Он ведь уже привлекался к административной ответственности за вождение в пьяном виде. Сейчас попался во второй раз, а это уже уголовное дело, - рассказывает «КП» источник в правоохранительных органах.

Владимир Бедеров — сын известного продюсера телеканала «Культура» Аркадия Бедерова. Бедеров-старший лауреат конкурса «Тэфи-2003» как один из инициаторов цикла «Секретные физики» и финалист конкурса «Тэфи-2004» в номинации «Сценарист телевизионного документального фильма» за ленту «Прочерк».

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