Раздетая по пояс Чехова призналась в любви

Анфиса Чехова опубликовала свежее фото с курорта. На этот раз 41-летняя звезда предстала обнаженной по пояс. Из одежды на звезде - легкая юбка.

Звезда экрана часто позирует топлес. Правда, полностью грудь никогда не показывает. Знаменитость либо прикрывает ее руками, либо, как на свежем фото, стоит таким образом, чтобы можно было лишь заметить часть пышного бюста телеведущей.

Аппетитной фигуре Чеховой можно только позавидовать. На ней любые мини-бикини смотрятся соблазнительно. Особенно эффектно Чехова выглядит в пляжных ансамблях, которые подчеркивают все ее достоинства, коих у Анфисы немало.

achekhova Анфиса Чехова умеет удивлять

Ведь не зря же многие подписаны на нее в соцсети только для того, чтобы полюбоваться ее роскошной фигурой. Как водится, поклонники стали нахваливать свою любимицу за ту радость, которую она им доставляет: "Мурашки по телу!!!!", "Я потрясен", "Круто. Сочно. В общем, здорово!", "Красивое место, красивая девушка, красивая грудь".

Помимо красоты внешней звезда не обделена и другими достоинствами. Одним из них является поэтический талант теледивы. Буквально недавно она написала "Оду ...опе". И вот сейчас - новый стих. Без названия, но про любовь.

Я люблю тебя -

Нет ненадежней слов,

Катятся с губ сочным горохом.

К этому чувству никто не бывает готов.

Все под откос: все "хорошо" и "плохо".

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Я хочу тебя:

Свернуть калачом

И засунуть себе под ребра.

Хочу быть лазера тонким лучом -

Выжечь тебя, испещрить, на груди твоей высечь мой образ.

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Я прошу тебя:

Застрянь надолго во мне.

Зацепись за мышцы, повисни на венах-канатах!

Разливайся, теки, броди, как сахар в вине.

Вступай в меня, как скрипка в мажорных сонатах.

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Я ищу тебя.

Как пограничный пес.

Ноздрями вдыхая твой запах, упрямо иду по следу.

Я люблю тебя!

От кончиков пальцев до самых корней волос!

Когда это кончится?

Может быть в среду...