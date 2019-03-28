Всероссийская конференция рыбаков пройдет 16 апреля

Крупнейшая отраслевая конференция соберёт на одной площадке представителей федеральных и региональных органов власти, профессиональных ассоциаций и объединений. В качестве делегатов на конференцию приглашены 328 представителей отрасли от 27-ми регионов страны, избранные в 2018 году делегатами IV Съезда работников рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации. Организаторами мероприятию выступают Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ), Общероссийское объединение работодателей рыбной отрасли и Центральный комитет Российского профсоюза работников рыбного хозяйства. Конференция пройдет на площадке Цифрового делового пространства.

- Рыбная отрасль обеспечивает продовольственную безопасность страны и является одной из самых динамично развивающихся в отечественной экономике. Достигнуты высокие результаты: рекордные уловы, ежегодный рост прибыли и налоговых поступлений в бюджет страны, масштабные инвестиционные проекты. При этом, есть и острые вопросы, связанные в том числе с законодательными изменениями, а также административными барьерами, а именно избыточными, устаревшими и дублирующими требованиями к деятельности предприятий. Все они требуют обсуждения в формате профессиональной дискуссии с участием государственных органов, предприятий, организаций и экспертов рыбной отрасли. С этой целью принято решение провести Всероссийскую конференцию работников рыбохозяйственного комплекса, - рассказал президент ВАРПЭ Герман Зверев.

Организаторы конференции включили в повестку проблемные вопросы, требующие публичного обсуждения и особого внимания со стороны всех участников рынка. Среди них законодательные изменения, устранение «компаний – рантье» в РХК, повышение эффективности научных исследований, работа по инвентаризации устаревших и избыточных требований в рыбной отрасли в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности. Кроме того, планируется обсудить такие немаловажные вопросы, как социальные и трудовые права работников отрасли: принципы оплаты труда, организация работы профсоюзных организаций на предприятиях, подготовка, переподготовка и аттестация кадров рыбопромыслового флота. Этот блок включен в проект «Отраслевого соглашения для организаций РХК на 2019 – 2021 годы».

Для участия в мероприятии необходимо до 1 апреля пройти обязательную онлайн регистрацию на сайте www.fish2019.orgpoint.vip. Заявка будет обработана Оргкомитетом Конференции в течение 48 часов.

С более подробной информацией можно ознакомиться в разделе конференции на сайте ВАРПЭ.