2019-03-28T17:27:45+03:00
Экономика

Всероссийская конференция рыбаков пройдет 16 апреля

Участники Всероссийской конференция работников рыбохозяйственного комплекса подведут итоги 2018 года, обсудят проблемные вопросы и проект «Отраслевого соглашения для организаций рыбохозяйственного комплекса на 2019 – 2021 годы»
Кира НЕМИРОВА
Поделиться:
..Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Крупнейшая отраслевая конференция соберёт на одной площадке представителей федеральных и региональных органов власти, профессиональных ассоциаций и объединений. В качестве делегатов на конференцию приглашены 328 представителей отрасли от 27-ми регионов страны, избранные в 2018 году делегатами IV Съезда работников рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации. Организаторами мероприятию выступают Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ), Общероссийское объединение работодателей рыбной отрасли и Центральный комитет Российского профсоюза работников рыбного хозяйства. Конференция пройдет на площадке Цифрового делового пространства.

- Рыбная отрасль обеспечивает продовольственную безопасность страны и является одной из самых динамично развивающихся в отечественной экономике. Достигнуты высокие результаты: рекордные уловы, ежегодный рост прибыли и налоговых поступлений в бюджет страны, масштабные инвестиционные проекты. При этом, есть и острые вопросы, связанные в том числе с законодательными изменениями, а также административными барьерами, а именно избыточными, устаревшими и дублирующими требованиями к деятельности предприятий. Все они требуют обсуждения в формате профессиональной дискуссии с участием государственных органов, предприятий, организаций и экспертов рыбной отрасли. С этой целью принято решение провести Всероссийскую конференцию работников рыбохозяйственного комплекса, - рассказал президент ВАРПЭ Герман Зверев.

Организаторы конференции включили в повестку проблемные вопросы, требующие публичного обсуждения и особого внимания со стороны всех участников рынка. Среди них законодательные изменения, устранение «компаний – рантье» в РХК, повышение эффективности научных исследований, работа по инвентаризации устаревших и избыточных требований в рыбной отрасли в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности. Кроме того, планируется обсудить такие немаловажные вопросы, как социальные и трудовые права работников отрасли: принципы оплаты труда, организация работы профсоюзных организаций на предприятиях, подготовка, переподготовка и аттестация кадров рыбопромыслового флота. Этот блок включен в проект «Отраслевого соглашения для организаций РХК на 2019 – 2021 годы».

Для участия в мероприятии необходимо до 1 апреля пройти обязательную онлайн регистрацию на сайте www.fish2019.orgpoint.vip. Заявка будет обработана Оргкомитетом Конференции в течение 48 часов.

С более подробной информацией можно ознакомиться в разделе конференции на сайте ВАРПЭ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Минсельхоз отказался учитывать замечания рыбацкого сообщества на законопроект о крабовых аукционах
В ходе публичных консультаций нашумевшего законопроекта о крабовых аукционов Минсельхоз России отказался учитывать замечания рыбацкого сообщества и органов государственной власти прибрежных регионов страны
Новости 24
Кинолог о подаренной Путину собаке: В Киргизии тайганы считаются национальной гордостью
Песков: Путин проинформирован о задержании экс-полпреда в ДФО Ишаева
В Кремле заявили, что Путина проинформировали о задержании экс-полпреда в ДФО Ишаева
Приговор арестованной в США россиянке Бутиной будет вынесен 26 апреля
Впервые за восемь лет президент Эстонии посетит Россию
Песков заявил, что на переговорах Путина в Бишкеке не поднималась тема о ситуации с мигрантами в Якутске
Украина заявила о начале производства электромагнитного оружия
Суд предъявил экс-губернатору Хабаровского края Ишаеву обвинение в особо крупном мошенничестве
Модельеров New Fashion Week обманули на сотни тысяч рублей
Нетаньяху заявил о направлении подкрепления на границу с сектором Газа
Кравчук дал оценку предвыборной компании Зеленского
Медведев подписал постановление о создании инновационного центра МГУ «Воробьевы горы»
Зеленский снова возглавил рейтинг кандидатов в президенты Украины