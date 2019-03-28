Cобчак изощренно подколола Кожевникову из-за трусов

Ксения Собчак вступилась за педиатра из Ивановской области. Девушку раскритиковали за фотосессию в нижнем белье. При этом телеведущая не упустила случая опять подколоть свою старую знакомую Марию Кожевникову из-за трусов.

Ксению Собчак возмутило то, как "высоконравственные люди гурьбой накинулись" на ивановского врача. И тут же напомнила: "У меня тоже есть снимки в белье, но это не значит, что я хуже от этого, как профессионал. Бесит!"

При этом острая на язык теледива не удержалась от едкого комментария в адрес Марии Кожевниковой. Она опять вспомнила историю с трусами "Гораздо хуже, когда снимки в белье есть, больше ничего нет, а ты раз и в Госдуме", - изощренно поколола она в соцсети актрису и многодетную маму.

Мария пока никак не отреагировала на новый выпад Собчак. При этом ранее девушки устроили прилюдную перепалку.

Все произошло после появления Кожевников в передаче Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". Одной из тем беседы стал инцидент между Марией и Ксенией. Кожевникова призналась, что не здоровается с Собчак. В 2011 году, когда она сала депутатом Госдумы, гламурная блондинка матом высказалась о ней. Теледива также опубликовала фото, на котором актриса запечатлена в коротком платье, из-под которого выглядывают трусы.

xenia_sobchak Ксения удивилась откровениям Марии

На следующим день выпуск "Секрета на миллион" с участием Марии дошел до Собчак. Она прокомментировала ее слова.Телеведущая очень удивилась, что Кожевникова затаила на нее обиду и напомнила, что никогда не общалась и едва знакома с Марией. По словам светской львицы, она до сих пор искренне не понимает, почему "Высший Законодательный Орган стал местом скопления актрис, спортсменов и певцов".

mkozhevnikova Мария любезно поинтересовалась у Ксении, вернулась ли к ней память, а заодно и совесть

Кожевникова молчать не стала и через несколько часов выступила с заявлением. Звезда сериала "Универ" отбила нападки скандально известной ведущей, обвинив ее в "хамстве и побуждении к конфликту".

После этого Собчак вновь разразилась гневной тирадой, уличив Марию в злопамятстве: "Это именно вы, а не я вспомнили историю столетней давности, которую я давно забыла".

И вновь Мария не смолчала, едко поинтересовавшись, вернулась ли к Собчак память. "И совесть заодно?! Потому что называть «шутками» матерные оскорбления, которые порочат честь, уж не знаю имеет ли это слово для вас хоть какой-то вес, а потом мило удивляться, что вам не хотят давать интервью, это непрофессионально".