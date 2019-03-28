Знаете, каким он парнем был!

Неожиданный и печальный поворот в судьбе бывшего полновластного хозяина земли дальневосточной, сначала губернатора Хабаровского края, а потом и полпреда президента в ДФО Виктора Ишаева меня лично огорчает. Знаю его лет тридцать, наверное. Еще с тех пор, как в конце 80-х я, молодой журналист, собственный корреспондент одной из центральных газет, познакомился с тогдашним тоже молодым по тогдашним меркам 40-летним директором хабаровского завода алюминиевых конструкций. Ишаев был типичным «красным руководителем», который на излете умирающей плановой экономики умудрялся возводить дополнительные цеха, внедрять новые технологии и строить квартиры для рабочих.

Когда зимой 1991-го Хабаровск в декабре впал в коммунальную кому — по всему городу поверх разрытых траншей лежали не уложенные трубы, а в квартирах при минус тридцати пяти не было не то что отопления, но и газа — его весь спалили, чтобы хоть как-то поддерживать тепло в остывшем жилье, а электропроводка летела, не выдерживая напряжения от самодельных калориферов-«козлов», когда краевой центр превратился в город-призрак с мигающими в темных окнах отблесками свечей, Ишаева назначили председателем крайисполкома, то есть главой исполнительной власти.

Отправив семью в эвакуацию к родственникам на Сахалин, я мотался с ним по городу, до поздней ночи засиживался на планерках в кабинетах и строительных бытовках, где под крики и мат ползли вверх красные стрелки ликвидации аварий и метались графики расстановки полевых армейских кухонь в микрорайонах. Людей-то надо было кормить.

Через три недели в Хабаровске повсеместно появились тепло и свет. С тех пор таких коммунальных бедствий в городе больше не случалось. Никогда.

В моем представлении Ишаев — это такая глыба. Глыбища. За двадцать с лишним лет у кормила края, а потом и всего региона Хабаровск преобразился — все эти набережные, храмы, дворцы спорта, небывалый автомобильно-железнодорожный мост через Амур, новые жилые микрорайоны и международный аэропорт — это его заслуга. Его, губернатора и полпреда, а не мгновенно теряющихся на его фоне мэров и прочих чиновников. Он, похоже, хотел остаться в памяти земляков вторым губернатором Муравьевым-Амурским, памятник которому воссстановили на знаменитом Утесе над рекой.

По городу, правда, ходили слухи о том, что Ишаев способствует одним, так сказать, своим предпринимателям и при этом вытесняет на обочину пришлых или не слишком покорных. Фактом, например, было полное отсутствие в дальневосточной столице федеральных торговых и общепитовских сетей — их в Хабаровск просто не пускали, боясь конкуренции для своих доморощенных ритейлеров и рестораторов. «Кошельком Ишаева» прямо называли тогдашнего руководителя регионального главка Дальспецстроя Юрия Хризмана, не так давно получившего 12-летний срок за хищения и злоупотребление служебным положением, в том числе при строительстве космодрома «Восточный». Хризману, в частности, выделялись для застройки самые лакомые куски в краевом центре, причем безо всякого конкурса.

Поговаривали и о том, что представительства госкорпораций и банков, обосновавшиеся по статусу в административном центре округа, облагались данью и поборами...

Ну и главное. Нередко приезжая в Хабаровск и общаясь и с самим Ишаевым, и с местными чиновниками, я все чаще ловил себя на мысли: ну это надо же было так законсервировать этот заточенный исключительно на одного человека тягучий бюрократический стиль управления, когда элементарные вопросы могут не решаться месяцами, тонуть в болоте волокиты, ожидая личного одобрения самого Виктора Ивановича.

Ишаев надолго пережил время своего управленческого триумфа. Но старые прегрешения догнали его, напрочь опрокинув всё сделанное. Очень жаль...

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