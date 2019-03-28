ФБР планировало отстранить Трампа от власти

Сложно себе представить, чтобы какой-то высокопоставленный американский силовик сразу после ухода в отставку засядет за написание мемуаров или документального романа. В Штатах за воспоминания чаще всего берутся бывшие президенты и госсекретари. Но, похоже, у экс-замглавы ФБР Эндрю Маккейба выбора не было: генпрокурор США с треском уволил его буквально за несколько дней до выхода на заслуженную пенсию.

НЕЛЮБИМЫЙ СИЛОВИК

Некоторое время Маккейб даже был исполняющим обязанности главы Федерального бюро расследований, но в историю он войдет как номер два в системе внутренней безопасности США, который, наверное, решил хоть как-то компенсировать свои финансовые потери, объявив о том, что выпускает в свет описание того, что происходило в ФБР в эпоху президента Трампа.

Книга Маккейба называется «Угроза» (The Threat). И источником этой угрозы для всей страны прямо называется нынешний хозяин Белого дома. Вряд ли сей труд миновала положенная законом цензура: автор до сих пор является носителем важных государственных секретов. Но все ожидали, что ему не привыкать к сливам разного рода информации, тем более, что формально он был уволен как раз за утечки секретных материалов из ФБР в СМИ.

В день его увольнения Дональд Трамп написал в своем Твиттере, не пожалев заглавных букв: «Эндрю Маккейб УВОЛЕН, великий день для всех мужчин и женщин, служащих в ФБР. Великий день для Демократии… Он знал все о лжи и коррупции в верхних эшелонах ФБР!».

Экс-замглавf ФБР Эндрю Маккейб.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Трамп не любил Маккейба и частенько критиковал, подозревая его в симпатиях к Хиллари Клинтон. Для обвинений подобного рода основания были: ФБР тянуло с расследованием дела об использовании Клинтон личного сервера для служебной переписки. А супруга Маккейба, баллотировавшаяся в сенат штата Вирджиния от Демократической партии, получила пожертвований почти на 700 тысяч долларов. Донорами ее кампании были демократы. О чем Трамп также не преминул твитнуть: «Действующий глава ФБР, человек, расследующий дело Хиллари, Эндрю Маккейб получил от Хиллари через жену 700 тыс. долларов!».

Маккейб, в прошлом адвокат, справедливо рассудил, что ожидание новых обвинений - дело зряшное, и лучше одним махом попытаться защитить свое имя путем написания книги.

КОВАРНЫЙ ПЛАН

Откровения Маккейба наделали много шума. Главная сенсация: влиятельные люди в ФБР и министерстве юстиции США, посчитав, что Дональд Трамп может принести Америке гораздо больше вреда, чем пользы, вознамерились запустить через конгресс процедуру импичмента президента на основании 25-й поправки к конституции. Она предусматривает отстранение президента от должности «в случае недееспособности». Что это такое - в самой поправке не поясняется, но можно понять, что подразумевается серьезное физическое или психическое заболевание, препятствующее исполнению главой государства своих обязанностей. Однако Трамп никаких оснований для постановки подобных диагнозов не давал, и тогда в качестве доказательства его «безумия» заговорщики собирались выдать передачу президентом российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову неких секретных данных американских спецслужб об ИГИЛ (организация запрещена в РФ). Кстати, сам Трамп этого факта не отрицал, заявив, что как глава государства имеет право распоряжаться любой информацией по своему усмотрению.

Фактически речь шла о подготовке в Америке настоящего государственного переворота. В случае его успеха власть по конституции должна была перейти вице-президенту США Майклу Пенсу, которого многие в руководстве ФБР и минюста считают куда более «вменяемым» человеком чем Трамп.

После выхода книги в свет оба ведомства опровергли существование подобных планов. Более того, Маккейбу теперь грозят слушания в сенате, поскольку описанный им сценарий тянет на попытку незаконной смены власти в стране. Но роста продаж «Угрозы» это не остановило, ведь о самом Трампе в книге написано предостаточно. Немало строк посвящено также борьбе с терроризмом и предполагаемому «вмешательству» России в американские президентские выборы.

В БЕЛОМ ДОМЕ «БЕЗРАССУДНЫЙ ХУЛИГАН»

Почему один из самых влиятельных и самых информированных людей в США не сообщил об имеющихся данных конгрессу? Почему нигде и никогда не представлял хоть какие-то доказательства связи Трампа с Москвой? Ответ прост: таковые отсутствуют. А вот для того, чтобы зарабатывать деньги на продаже «Угрозы», в ней должно содержаться что-то такое, что привлечет внимание читателей. Пусть в итоге угрозы окажутся мнимыми, а фантазия автора чрезмерно раздутой.

Во многом Маккейбом движет личная обида на президента. Он пишет:

«Даже и не знаю что думать о человеке, который является президентом Соединенных Штатов и у которого есть время, чтобы написать в Твиттере гадости про меня и мою жену». «Он [Трамп] ценит слово российского президента выше, чем коллективное мнение собственных спецслужб».

Президент, по мнению автора, «проштрафился» и тем, что поднял руку на всемогущее ФБР.

«Позвольте заявить мне открыто: действующий президент США подрывает работу ФБР. Он и его сторонники разъедают эту организацию», - утверждает Маккейб. - «Он [Трамп] назвал Джеймса Коми (уволенного Трампом главу ФБР. - Ред.) ужасным и коррумпированным; российское вмешательство в выборы и возможные связи России с его кампанией - самым коррумпированным делом; следователей ФБР по этому делу - мошенниками. Даже основные новостные агентства не смогли не клюнуть на такую наживку, начав проводить параллели между ФБР и коррупцией в ее рядах в своих заголовках».

А самая уничижительная характеристика хозяина Белого дома содержится в следующих словах автора «Угрозы»:

«Мысли президента [Трампа] - безумны. Сбиваешься с толку, когда пытаешься говорить с ним, потому что он сам говорит все время. Он задает вопросы, но затем сразу начинает что-то еще говорить. Все, что он произнес, тут же перефразируется им по два или три раза, как будто он застрял в ожидании очередного импульса».

«Безрассудное хулиганство [президента Трампа], нетерпимость к любому, кроме собственного, взгляда на положение вещей взращивает напряжение и безумие в общественном диалоге. Это патология, которая становится еще более опасной, когда она перетекает в Интернет. Президент импульсивно и с минимальными усилиями вбрасывает ложную информацию в публичное пространство, называя при этом свою ложь корректурой фейковых новостей».

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