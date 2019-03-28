2019-03-28T20:03:29+03:00
Экономика

Почему южнокорейцы отказываются от сланцевой нефти?

Два нефтепереработчика из Южной Кореи, которая является крупнейшим получателем морских поставок нефти из США, в последние месяцы забраковали грузы из-за загрязнения
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Издание Bloomberg опубликовало материал, посвященный проблеме американской сети трубопроводов, нефтехранилищ и экспортных терминалов.

В публикации рассматривается проблема примесей, риск попадания которых в нефть растет от начального до финишного этапа транспортировки. «В частности, переработчики обеспокоены примесями проблемных металлов, а также класса химических соединений, известных как оксигенаты, которые могут влиять на качество и тип производимого ими топлива», - приводится пример.

Почему возникла эта проблема? Как пишет Bloomberg, из-за роста добычи с десятков месторождений в Северной Америке через локальные и магистральные трубопроводы проходит все - от высоколетучей нефти до вязких остатков. Затем мелкие перевозчики забирают грузы из мелководных портов на гигантские супертанкеры в Мексиканском заливе, чтобы поставить сырье покупателям из дальних стран. С 2012 года США нарастили экспорт нефти в 25 раз до 2,5 млн. баррелей в день, а инфраструктура по уровню развития отстает от экспортного бума.

Посторонние соединения другого топлива, химикатов для очистки резервуаров или стабилизирующего материала могут попадать в процессе транспортировки нефти из труб в резервуары и на суда и загрязнить оборудование для нефтепереработки.

На Ближнем Востоке риск появления примесей ниже, там под каждый сорт нефти, как правило, имеется собственная инфраструктура. Издание привело комментарий старшего вице-президента южнокорейской Hanwha Total Petrochemical Себастьяна Бариллера. Он сообщил, что «грузы могут быть загрязнены такими соединениями, как оксигенаты, металлы и чистящие средства. Это провоцирует сомнения в качестве американской нефти в отличие от поставок с Ближнего Востока, характеристики которого стабильны».

Ряд южнокорейских переработчиков заявили, что будут до приемки тщательно проверять качество поставляемого сырья, хотя и не все партии нефти с крупного южно-техасского месторождения Игл-Форд загрязнены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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