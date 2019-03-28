Юнна Мориц: Мы?.. За Донбасс? Донбасс – за нас!.. Крещенных русским языком
- ...Саша, привет.
- Здравствуйте, Юнна Петровна.
Мы?.. За Донбасс? Донбасс – за нас
За всех за нас – Донбасс...
Я сейчас вот это прочитал... Выходит, - не только мы за них, но и - они за нас! Господи! Как же это все просто!
Юнна Мориц: «Мы?.. За Донбасс? Донбасс - за нас!.. Крещённых русским языком!»
- Это в 17-м году я ещё написала стихи. Я сегодня их достала, потому что почувствовала, что ... "Крещенный русским языком» - это то, что должно сейчас прозвучать.
- Обычно стихи Юнны Мориц без заголовков. А здесь - вы именно эти слова вынесли в название стихотворения.
- Да. Потому что это не просто строка, это музыка, мелодия смысла.
- А смысл…
- Я все время пишу: не сдаемся, не сдаем священные смыслы жизни.
Когда я писала предисловие к книге Бондаренко о Бродском, там были размышления Бондаренко - о том, что одни говорят, что Бродский был крещен, другие – что не крещен. Хоронили его как крещеного. Я там внесла полную ясность, написав, что каждый русский поэт крещен русским языком.
- Здорово! Мы внимательно смотрим ваши обращения и выводы - о том, что Донбасс, - за нас, поэтому он должен быть у нас.
- Да. И я написала и сказала это, когда был тут поэт Владимир Скобцов (из Донецка. - А.Г.) - что я признаю независимость Донбасса... И - что каждый честный человек, имеющий совесть, должен признать независимость Донбасса от бендеровцев, от людей, сжигавших человеков в Одессе, от тех, кто убил Олеся Бузину, от тех, кто навязывает в обязательном порядке закон о ненависти к России.
- Я тоже признаю независимость Донбасса..
За всех, кому хотят отсечь
Родной язык, родную речь...
Очень сильные стихи, мы их обязательно сейчас дадим. И спасибо вам огромное, Юнна Петровна.
- Я как раз ночью была у тебя на странице, там посмотрела и Пушкова, и т.д...
- Мы мечтаем еще раз быть у вас.
- Да, обязательно. Саша, учитывая такой момент… Это мой к тебе личный разговор. Учитывая такой момент, когда наращивает себе репутацию общественного мнения сомнительная либерашкина шпана, попадающая в Палату по культуре… Короче, будь осторожен!
- Хорошо, Юнна Петровна. Буду. А теперь вместе с посетителями сайта kp.ru читаем ваши стихи...
КРЕЩЁННЫЙ РУССКИМ ЯЗЫКОМ
Мы?.. За Донбасс? Донбасс – за нас!
За всех за нас – Донбасс,
За всех, кому хотят отсечь
Родной язык, родную речь,
И уничтожить целиком –
Кого?.. Отвечу прямиком:
Крещённых русским языком!
Кому Донбасс – тяжёлый крест?
Кто взять мечтает под арест,
Угробить, вычистить скребком
Крещённых русским языком?
Какой поляк, в какой стране
Дрессировал какой спецназ,
Мечтая, что сгорит в огне
Донбасс!.. За что? За всех за нас!
Какой страны какая рать
Каким карательным полком
Донбасс намерена стирать –
До тла!.. И в бешенстве каком
Вопят каратели сейчас,
Что убивает их Донбасс,
Крещённый русским языком?
Но языков – большой запас,
Где не сошёл с ума Донбасс!
Любить карателей своих
Способен – кто? Несчастный псих,
Манкурт безмозглый, идиот, –
Но у Донбасса дух не тот!
Своих карателей как раз
Не может полюбить Донбасс,
А запад хочет, чтоб любил!
Донбасс, однако, не дебил,
Он бьёт карателей спецназ –
За всех за нас! Мы – за Донбасс?
Юнна Мориц
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ИСТОЧНИК KP.RU