2019-03-29T00:14:13+03:00
Общество

Юнна Мориц: Мы?.. За Донбасс? Донбасс – за нас!.. Крещенных русским языком

Великая поэтесса в эфире Радио "Комсомольская правда" объяснила нашему обозревателю Александру Гамову смысл "самого простого" своего стихотворения [аудио]
Александр ГАМОВ@gamov1
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Поэтесса Юнна Мориц.Поэтесса Юнна Мориц.Фото: Александр ГАМОВ
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- ...Саша, привет.

- Здравствуйте, Юнна Петровна.

Мы?.. За Донбасс? Донбасс – за нас

За всех за нас – Донбасс...

Я сейчас вот это прочитал... Выходит, - не только мы за них, но и - они за нас! Господи! Как же это все просто!

Юнна Мориц: «Мы?.. За Донбасс? Донбасс - за нас!.. Крещённых русским языком!»

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- Это в 17-м году я ещё написала стихи. Я сегодня их достала, потому что почувствовала, что ... "Крещенный русским языком» - это то, что должно сейчас прозвучать.

- Обычно стихи Юнны Мориц без заголовков. А здесь - вы именно эти слова вынесли в название стихотворения.

- Да. Потому что это не просто строка, это музыка, мелодия смысла.

- А смысл…

- Я все время пишу: не сдаемся, не сдаем священные смыслы жизни.

Когда я писала предисловие к книге Бондаренко о Бродском, там были размышления Бондаренко - о том, что одни говорят, что Бродский был крещен, другие – что не крещен. Хоронили его как крещеного. Я там внесла полную ясность, написав, что каждый русский поэт крещен русским языком.

- Здорово! Мы внимательно смотрим ваши обращения и выводы - о том, что Донбасс, - за нас, поэтому он должен быть у нас.

- Да. И я написала и сказала это, когда был тут поэт Владимир Скобцов (из Донецка. - А.Г.) - что я признаю независимость Донбасса... И - что каждый честный человек, имеющий совесть, должен признать независимость Донбасса от бендеровцев, от людей, сжигавших человеков в Одессе, от тех, кто убил Олеся Бузину, от тех, кто навязывает в обязательном порядке закон о ненависти к России.

- Я тоже признаю независимость Донбасса..

За всех, кому хотят отсечь

Родной язык, родную речь...

Очень сильные стихи, мы их обязательно сейчас дадим. И спасибо вам огромное, Юнна Петровна.

- Я как раз ночью была у тебя на странице, там посмотрела и Пушкова, и т.д...

- Мы мечтаем еще раз быть у вас.

- Да, обязательно. Саша, учитывая такой момент… Это мой к тебе личный разговор. Учитывая такой момент, когда наращивает себе репутацию общественного мнения сомнительная либерашкина шпана, попадающая в Палату по культуре… Короче, будь осторожен!

- Хорошо, Юнна Петровна. Буду. А теперь вместе с посетителями сайта kp.ru читаем ваши стихи...

КРЕЩЁННЫЙ РУССКИМ ЯЗЫКОМ

Мы?.. За Донбасс? Донбасс – за нас!

За всех за нас – Донбасс,

За всех, кому хотят отсечь

Родной язык, родную речь,

И уничтожить целиком –

Кого?.. Отвечу прямиком:

Крещённых русским языком!

Кому Донбасс – тяжёлый крест?

Кто взять мечтает под арест,

Угробить, вычистить скребком

Крещённых русским языком?

Какой поляк, в какой стране

Дрессировал какой спецназ,

Мечтая, что сгорит в огне

Донбасс!.. За что? За всех за нас!

Какой страны какая рать

Каким карательным полком

Донбасс намерена стирать –

До тла!.. И в бешенстве каком

Вопят каратели сейчас,

Что убивает их Донбасс,

Крещённый русским языком?

Но языков – большой запас,

Где не сошёл с ума Донбасс!

Любить карателей своих

Способен – кто? Несчастный псих,

Манкурт безмозглый, идиот, –

Но у Донбасса дух не тот!

Своих карателей как раз

Не может полюбить Донбасс,

А запад хочет, чтоб любил!

Донбасс, однако, не дебил,

Он бьёт карателей спецназ –

За всех за нас! Мы – за Донбасс?

Юнна Мориц

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ИСТОЧНИК KP.RU

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