На севере Италии столкнулись два пассажирских поезда, десятки людей пострадали

В четверг, 28 марта, на севере Италии произошла крупная железнодорожная авария: лоб в лоб столкнулись два пассажирских поезда, пострадали десятки людей. СМИ сообщают, что ранены около 70 человек, по данным местной пожарной службы – 50 пассажиров получили легкие травмы.

Авария случилась в провинции Комо. По предварительной версии, один из поездов вышел со станции Инвериго на красный запрещающий сигнал семафора, машинист не успел затормозить, и врезался в другой состав.

В результате столкновения поездов пострадали не менее 50 человек. Фото: Twitter/emergenzavvf

На месте столкновения поездов работают сотрудники экстренных служб, пожарные, более ста медицинских работников и несколько бригад «Скорой помощи», прибыли два спасательных вертолета.

Отмечается, что жертв и еще большего числа пострадавших удалось избежать лишь благодаря тому, что оба поезда двигались с небольшой скоростью.

На севере Италии столкнулись два пассажирских поезда.В результате происшествия пострадали не менее 50 человек

Напомним, как писал сайт kp.ru, в июле 2016 года на юге Италии тоже столкнулись два пассажирских поезда, тогда погибли 23 человека.