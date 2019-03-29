Папина дочка выросла: единственная наследница Эминема похвасталась снимками в бикини

Несмотря на то, что Эминем никогда не жил с матерью своей дочери, он всю жизнь души не чает в единственной родной дочери Хейли. Рэпер старался брать дочку с собой в поездки и проводить больше свободного времени вне гастролей. Из-за этого в окружении Хейли о всегда называли «папиной дочкой».

В прошлом году дочурка окончила Мичиганский университет по специальности «психология» и сейчас сосредоточена на том, чтобы сделать себе карьеру и имя на продвижении в соцсетях. Параллельно девушка старается развивать свои спортивные достижения, она постоянный клиент тренажерного зала. Плюс, выкраивает время на путешествия. Так, недавно девушка отправилась на уикенд на Гавайи, откуда тут же опубликовала фото в бикини. Скажем так: совсем не зря дочь Эминема ходит в спортзал. Рельефный пресс, стройные ноги, осиная талия – Хейли Скотт чудо! – как хороша.

"Если бы ты была моей дочерью или племянницей, подобные фотографии были бы просто неприемлемы ", «Но ее папа же рэпер, почему бы дочке немного не добавить глэм-шика в свой образ?», «А Эминем хорошо делает не только музыку, но и детей» - написали фолловеры в инстаграме.

hailiescott1 a rooster almost made me fall out of this tree

К слову, Хейли — единственная биологическая дочка рэп-легенды. Эминем не раз посвящал своей любимице строки из песен и целые композиции, например трек Castle. По словам музыканта, дочка была для него движущей силой в начале его карьеры, пишет The Sun.

"Она была моим главным источником энергии и мотивации, особенно когда родилась. У меня тогда ещё не было ни карьеры, ни денег, ни жилья", - заявлял сам рэпер в интервью.