2019-03-29T14:19:05+03:00
Звезды

Папина дочка выросла: единственная наследница Эминема похвасталась снимками в бикини

Прокаченный пресс, стройные ноги, осиная талия – есть на что посмотреть
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Дочка Эминема Хейли Скотт.Дочка Эминема Хейли Скотт.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Несмотря на то, что Эминем никогда не жил с матерью своей дочери, он всю жизнь души не чает в единственной родной дочери Хейли. Рэпер старался брать дочку с собой в поездки и проводить больше свободного времени вне гастролей. Из-за этого в окружении Хейли о всегда называли «папиной дочкой».

В прошлом году дочурка окончила Мичиганский университет по специальности «психология» и сейчас сосредоточена на том, чтобы сделать себе карьеру и имя на продвижении в соцсетях. Параллельно девушка старается развивать свои спортивные достижения, она постоянный клиент тренажерного зала. Плюс, выкраивает время на путешествия. Так, недавно девушка отправилась на уикенд на Гавайи, откуда тут же опубликовала фото в бикини. Скажем так: совсем не зря дочь Эминема ходит в спортзал. Рельефный пресс, стройные ноги, осиная талия – Хейли Скотт чудо! – как хороша.

"Если бы ты была моей дочерью или племянницей, подобные фотографии были бы просто неприемлемы ", «Но ее папа же рэпер, почему бы дочке немного не добавить глэм-шика в свой образ?», «А Эминем хорошо делает не только музыку, но и детей» - написали фолловеры в инстаграме.

hailiescott1hailiescott1
a rooster almost made me fall out of this tree
119478 отметок «Нравится»1134 комментариевInstagram

К слову, Хейли — единственная биологическая дочка рэп-легенды. Эминем не раз посвящал своей любимице строки из песен и целые композиции, например трек Castle. По словам музыканта, дочка была для него движущей силой в начале его карьеры, пишет The Sun.

"Она была моим главным источником энергии и мотивации, особенно когда родилась. У меня тогда ещё не было ни карьеры, ни денег, ни жилья", - заявлял сам рэпер в интервью.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Ольга АНТОНОВА

 
Читайте также
Американская певица LP: «У меня дома целое святилище из моих маленьких копий, но я не чувствую себя знаменитой»
Лаура Перголицци, известная всем как LP, рассказала «Комсомольской правде», какие подарки ей дарят фанаты и почему она сделала тату с русским словом «Любовь»
Новости 24
Новак: из-за Дании сроки реализации «Северного потока – 2» не изменятся
Путин присвоил Пореченкову звание народного артиста
Черчесов решил попробовать себя в новом амплуа и прочесть "Тотальный диктант"
Медведев о защите рунета: "У нас не будет такого регулирования, как в Китае"
В Москве завели дело на няню, истязавшую двойняшек
Песков: объединение Александринки и Театра Волкова не является вопросом Кремля
Боксер Денис Лебедев готов летом завершить профессиональную карьеру
В Минприрорды заявили, что животным из "китовой тюрьмы" ничего не угрожает
Почти 50% владельцев животных сталкивались с некомпетентностью ветеринаров
Медведев поручил восстановить фельдъегерско-почтовую связь с Сирией
В возрасте 90 лет умерла французский режиссер Аньес Варда
В Швеции освободили подозреваемого в шпионаже на Россию
Устроивший смертельное ДТП на Можайском шоссе чеченец сдался полиции
Медведчук высоко оценил шансы Юрия Бойко на президентских выборах
В России обеспокоены намерением ряда стран влиять на Венесуэлу
Лавров начал переговоры с главой МИД Турции с шутки про танцы
Путин наградил Матвиенко орденом Андрея Первозванного
В Кремле сожалеют, что украинцы в России лишены права голосовать