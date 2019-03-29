«Проклятье, мне стоило знать, во что я ввязываюсь»: бывший муж Ким Кардашьян рассказал об их коротком браке

За нападающим «Нью-Джерси Нетс» Крисом Хамфрисом Ким Кардашьян была замужем еще восемь лет назад. Однако, баскетболист до сих пор не может успокоиться, когда видит в прессе сообщения о том, что их брак был хорошим пиар- ходом, который был очень выгоден спортсмену для поднятия своего имиджа.

На днях спортсмен дал большое интервью, в котором разоткровенничался об отношениях с Ким. Он рассказал, что их брак продлился всего два года, но встречаться влюбленные начали примерно за год до свадьбы, которая обошлась супругам в 10 миллионов долларов. Хамфрис заверил, что его чувства к избраннице были «настоящими», однако что-то пошло не так — любовь закончилась. Но ему долго еще пришлось отмываться от имиджа "того парня из телевизора".

Но хуже всего Крису пришлось после расставания. Как признался спортсмен, он не хотел, чтобы публика обсуждала каждую деталь его отношений с бывшей женой, но избежать этого не мог. Дошло до того, что баскетболист год не выходил из дома, опасаясь папарацци.

«Проклятье, мне стоило знать, во что я ввязываюсь. Я определенно был наивен, даже не предполагая, как сильно изменится моя жизнь. Но по-настоящему мне обидно только одно: когда люди говорят, что мой брак был фальшивым», – цитирует Хамфриса The Players Tribune.

Но зря Хамфрис так жалуется, после развода с Ким он заключил большой контракт с производителем спортивной обуви, а за интервью с ним журналисты платили гонорары в десятки тысяч долларов. Стоит ли это той депрессии, которую пережил спортсмен? Кто его знает.

Надо отметить, что все, кто входят в ближний круг Кардашьян быстро становятся звездами и начинают неплохо зарабатывать на этом.

Так открыло собственное шоу на канале TLC ясновидящая Дженни Мари. Продюсеры предложили ей новый проект на ТВ, после того, как Ким обмолвилась в Twitter о том, что стала поклонницей этого проекта, а значит, экстрасенс может стать звездой Голливуда.