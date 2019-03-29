Звезда «Ворониных» думала о расставании с жизнью после новости об измене супруга

Через неделю звезда «Ворониных» Екатерина Волкова и ее супруг Андрей Карпов отметят десятилетие со дня знакомства и девять лет брака. Пара планирует пригласить на ужин друзей, чтобы отпраздновать дату в кругу близких людей. Они постарались так построить рабочий график, чтобы не планировать никаких дел в этот день. Однако, такая гармония в семье была не всегда, за время брака пара переживала ни один кризис. На днях в соцсетях Волкова призналась, что у них с Андреем был перерыв в отношениях, когда мужчина на какое-то время уходил от актрисы. Тогда Волкова была уверена, что они разойдутся окончательно, однако именно в тот момент их отношения лишь укрепились.

«У нас был перерыв, когда Андрей вспомнил свою первую любовь и начались его метания. Я уже думала поставить жирную точку. Но именно в этот момент Андрей сказал, что ему нужна только я. Это был его выбор, его решение» — рассказала Екатерина в интервью "7 Дней".

volkovihome Желаю всем одиноким людям обрести того, с кем можно поговорить и помолчать, посмеяться и поплакать, разделить боль и радость

После этого они пережили нелегкий период, когда Волковой показалось, что Андрей увлечен своей партнершей по «Танцам со звездами» — Еленой Подкаминской. Екатерина даже была на грани того, чтобы свести счеты с жизнью.

«Страшное для меня время, мучительное. Но все прошло. И могу сказать точно: кризисы, которые мы переживаем, только укрепляют отношения. Так что в итоге — всё в плюс. Пересматриваешь свои взгляды, понимаешь, что ты могла потерять. И стараешься в будущем не совершать таких ошибок. Я самостоятельный человек, слава богу, крепко стою на ногах. Если уж так произойдет, что нам с мужем придется расстаться, — мы расстанемся. Если «химия» пройдет, ничего невозможно будет поделать. Это пока «химия» существует, вы можете даже постоянно ругаться, вас все равно тянет друг к другу. Но если не оказывать внимания своей второй половинке, ее может потянуть к кому-то другому…», - рассказала звезда.