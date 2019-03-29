«Вы же на видео в черном костюме скорбели?!»: в сети осудили Собчак за гламурную фотосессию в «траурной» квартире Божены Рынски

За три дня с момента выхода интервью Ксении Собчак с Боженой Рынски его посмотрели почти 800 тысяч человек. Это была первая беседа со вдовой Игоря Малашенко и она получилась очень откровенной и очень скорбной. Интервью все время прерывалось слезами главной героини, которая не могла не плакать, когда рассказывала о своей жизни с медиамагнатом. Божена тогда призналась, что едва сводит концы с концами и в основном живет за счет того, что сдает вторую квартиру. Также она рассказала, что планирует сделать ЭКО, чтобы родить ребенка от умершего мужа и теперь ищет деньги на эту дорогостоящую процедуру.

Зашла речь и о бывшей семье политолога, которую Божена обвиняет в доведении до гибели медиаменеджера. Рынска заявила, что будет мстить, но предпочла не вдаваться в детали, каким образом. В конце интервью Божена разрыдалась, заявив, что не представляет своей жизни без любимого. Собчак тут же принялась ее успокаивать и обнимать. Однако, спустя несколько часов в своем аккаунте автор проекта «Осторожно, Собчак!» опубликовала фото в вечернем платье от известного российского дизайнера на фоне гостиной квартиры Божены Рынски. Ксения заявила, что жилище Божены действительно красивое и со вкусом обставлено. Этот пост вызвал недоумение у подписчиков ее аккаунта, поскольку выглядел несколько неуместно после такого «траурного» интервью.

xenia_sobchak Это фото из квартиры Божены Рынска

«Ксения Анатольевна, Вы же в видео в черном костюме скорбели», «Если бы скорбь Божены была бы искренней, то Ксения не расхаживала бы по квартире как по подиуму. Это все осталось за кадром...», - заявили фолловеры.

Напомним, Игорь Малашенко свел счеты с жизнью на своей вилле в Испании 25 февраля 2019 года. Ему было 64 года. Его тело нашла экономка. Божена Рынска, которую одолевали нехорошие предчувствия, попросила женщину заехать посмотреть, что делает ее муж. Спустя две недели его похоронили на Троекуровском кладбище, дети от первого брака на прощание не приехали.