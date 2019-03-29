2019-03-29T17:49:14+03:00
Звезды

В 1,5 меньше, чем Булановой: стало известно, насколько малы были гонорары Юлии Началовой

Несмотря на уникальный голос, звезда была одной из самых низкооплачиваемых певиц в стране
Ольга АНТОНОВА
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После внезапной гибели певицы выяснилось, что даже лечение в клинике звезда проходила бесплатноПосле внезапной гибели певицы выяснилось, что даже лечение в клинике звезда проходила бесплатноФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Юлия Началова всегда производила впечатление женщины, которой мужчины бросают к ногам миллионы: и роз, и долларов. Однако, после внезапной гибели певицы выяснилось, что даже лечение в клинике звезда проходила бесплатно, врач, с которым она была в приятельских отношениях таким образом помогал певице. Поскольку сама звезда жила очень скромно и в последнее время бралась за любую работу. Даже занималась рекламой в соцсетях, чтобы поддержать тот уровень жизни, к которому привыкла. А сегодня, 28 марта стало известно сколько именно зарабатывала исполнительница хита «Герой не моего романа».

Как отмечает ФАН, Началова работала по самой низкой ставке получая на порядок меньше других звезд. Так, например, в 2017 году Юлия вместе с Татьяной Булановой выступали на мероприятии, посвященном годовщине возведения саркофага на Чернобыльской АЭС. Но Буланова получила 236 тыс. 550 рублей, а Началова — 161 тыс. 300 рублей. При этом обе певицы должны были выступать вживую.

Несмотря на то, что погибшая певица зарегистрировалась как индивидуальный предприниматель в области исполнительских искусств ещё в 2005 году, ей лишь раз достался государственный контракт. Все остальные выступления были корпоративными.

Для сравнения: Анна Семенович по госконтрактам получала 214 тысячи рублей за концерт и могла позволить себе фонограмму. Выступление Стаса Пьехи оказалось в шесть раз дороже, чем у Началовой, - до 1 млн 16 тысяч рублей. Вере Брежневой платили до 1 млн 284 тысяч рублей, а Елене Темниковой — 1 млн 760 тысяч рублей.

Напомним, ранее «КП» писала в последние годы звезда жила в тяжелых финансовых условиях, основной доход получала в виде алиментов от бывшего мужа Евгения Алдонина. Певица «хваталась» за любую работу, последний концерт стоил ей всего 150 тысяч. Самую большую сумму – 250 тысяч рублей – Юлия получила за участие в шоу «Один в один». При этом певица обладала уникальным, профессионально поставленным голосом. Специалисты отмечают, что она могла брать нереально высокие ноты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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