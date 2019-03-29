2019-03-29T20:53:22+03:00
Спорт

Месси признался: "Было бы здорово, если бы Роналду не уезжал из "Реала"

Форвард "Барселоны", кажется, тоскует по своему главному сопернику
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Месси и Роналду девять лет играли друг против друга в чемпионате Испании.Месси и Роналду девять лет играли друг против друга в чемпионате Испании.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Немало теплых слов в адрес Криштиану Роналду сказал форвард "Барселоны" Лионель Месси. Битва этих двух футболистов десятилетие олицетворяла чемпионат Испании. Однако же летом 2018 года после девяти сезонов в мадридском "Реале" португалец переехал в туринский "Ювентус", оставив аргентинца, можно сказать, "в одиночестве" в испанском чемпионате.

- Было приятно играть против Криштиану, пусть это было и сложно. Мне нравилось выигрывать трофеи, когда Роналду был в «Реале». Было бы здорово, если бы он все еще был в Мадриде, - говорит с большим уважением к Роналду Лионель Месси в интервью радиостанции Club 947FM.

Говоря же в целом о туринском "Ювентусе" Лионель Месси сказал, что итальянский клуб - очень сильный. И благодаря победе над мадридским "Атлетико" в плей-офф Лиги Чемпионов команда Роналду - в числе фаворитов главного европейского клубного турнира. А наличие португальца делает их более грозными.

В личный список лучших игроков мира Месси включил Неймара, Суареса, Азара, Мбаппе. Но только не Роналду.

- Я исключил Роналду из этой группы - он со мной, - пошутил аргентинец.

Напомним, что Лионель Месси с 2006 года на протяжении всей своей карьеры играет за "Барселону". А вот Криштиану Роналду с 2009 по 2018 годы играл за мадридский "Реал". И эти два футболиста в каждом из сезонов становились заочно противниками друг друга - все постоянно сравнивали количество забитых голов, побед, клубных титулов. И главное - выигранных золотых мячей лучшего футболиста мира. С 2008 по 2018 годы только эти два игрока спорили между собой за обладание "Золотым мячом". Пока осенью прошлого года титул лучшего не отдали хорвату Луке Модричу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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