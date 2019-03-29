2019-03-29T21:31:00+03:00
Спорт

Когда на чемпионате Европы сработала пожарная сигнализация в отеле, Загитова крикнула: «Мама, бросай все, хватай коньки и бежим!»

Чемпионка мира в большом интервью пресс-службе Федерации фигурного катания рассказала о своих впечатлениях от минувшего сезона [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Алина Загитова.Алина Загитова.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Весной 2019 года Алине Загитовой покорилась последняя вершина в современном фигурном катании. Олимпийская чемпионка, чемпионка Европы победила на чемпионате мира, собрав полную коллекцию титулов, которые возможно выиграть в современном спорте фигуристам.

Федерация фигурного катания на коньках России выложила на своем официальном сайте большое интервью с Алиной Загитовой. Из разговора с пресс-службой федерации мы узнали немало интересного - что помогло фигуристке справиться с психологическим давлением, как она теперь относится к своей собаке Масару и многом другом.

- Мне хотелось кинуть все, что было в руках, кричать во всю глотку и прыгать от счастья! Но нужно было идти на интервью, отвечать на вопросы, говорить, что чувствую сейчас, фотографироваться, улыбаться… - после всего этого наваливается такая усталость, что хочется просто лечь и не вставать, - описала свои первые эмоции после победы на чемпионате мира в Сайтаме фигуристка.

При этом, спортсменка прояснила, в чем же разница межу победой на Олимпиаде в Пхенчхане и уже в 2019 году на чемпионате мира в Сайтаме:

- В олимпийском сезоне у меня не было проблем с прыжками. Я просто выходила на лед, делала их, и все шло легко. А вот после Олимпиады этот сезон получился сложным. Я уже не побеждала все время, хотя была в призерах, кроме чемпионата России, который морально меня немного подкосил.

Однако же Загитова после победы на Олимпиаде в Пхенчхане твердо решила оставаться в большом спорте:

- Нет. Таких мыслей не было. Я хотела продолжать – продолжать кататься и делать это еще лучше. Но я не думала, что это будет так сложно, и когда начались проблемы с прыжками, то поняла всю серьезность, что мне предстоит очень много работы, - говорит Алина.

Фигуристка рассказала, что на чемпионат мира в Милане она приехала после тяжелой болезни, похудев на два килограмма. И на свое первое в жизни мировое первенство она просто приехала не долечившись до конца:

- После Олимпиады заболела и перед тем чемпионатом мира не сделала ни одного чистого проката. Мне было очень тяжело собраться, потому что похудела на 2 килограмма, чувствовала слабость и не вылечилась до конца. После Кореи мне надо было, наверное, передохнуть, вылечиться, но я понимала, что не могу пропускать важные встречи.

Однако же чемпионат Европы 2019 в Минске стал для Алины Загитовой переломным моментом. Второе место на турнире дало лишь больше мотивации для нее на работу. Но чем ближе был чемпионат мира в Сайтаме, тем больше нервов было у фигуристки:

- Я все время думала: вот уже скоро старт, который я в прошлом году проиграла и проиграла провально. И с этими нервами пришли проблемы с прыжками. Прыжки не получались, и я еще сильнее нервничала. Я не знала, как с этим справляться и стала вести себя так, как мне несвойственно: тренеры говорили одно, а я все делала наоборот.

Но в конечном итоге после чемпионата Европы тренеры Алины Загитовой смогли ее настроить должным образом на выступление в Японии. Сама Этери Тутберидзе, вот, недавно вовсе призналась, что за три дня до старта они планировали вообще сняться с соревнований. Видимо, как раз имелся ввиду тот самый психологический момет Алины.

При этом, Загитова подтвердила один занятный случай с чемпионата Европы в Минске.

- На чемпионате Европы в Минске, когда в гостинице сработала пожарная сигнализация, и твоя мама стала собирать документы, ты ей крикнула: «Мама, бросай все это, хватай коньки и бежим!» - вопрос от пресс-службы ФФКР.

На что Алина сказала:

- Было такое. После Минска мне действительно захотелось работать. Может, и хорошо, что перед этим чемпионатом мира я много чего пережила. Наверное, это просто такой возраст, когда в голове понимаешь, что никуда из спорта не уйду, а говоришь совсем другое. Это подростковые дела. Надеюсь, это пройдет. Это нужно пережить. Думаю, со многими такое случается.

Рассказала Алина и про свою собаку Масару, которую ей подарили после победы на Олимпиаде 2018 в Пхенчхане:

- Масару очень чувствует мое настроение, всегда старается меня развеселить и успокоить. Начинаешь ее гладить – стресс проходит, хочется улыбаться. Возвращаешься с тренировок, и Масару радостно несется и прыгает на тебя. Однажды я не рассчитала, и она как прыгнет! И – на… я уже на полу. После того случая стала ее предупреждать: «Масару, спокойно!». Она меня не просто понимает – чувствует. И мне все чаще кажется, что это не собака, а живой человек, который просто превратился в собаку.

При этом, Алина поведала и про довольно милую деталь своего домашнего быта:

- Иногда я прихожу днем, ложусь отдыхать после тренировки, и Ириска (любимая кошка Алины - прим.ред.) забирается на меня, а Масару ложится рядом с диваном. И бабушка охраняет наше сонное царство, тихо сидит на кухне, не гремит. У нас тихий час.

Алина Загитова. Показательные выступления. Чемпионат мира по фигурному катанию 2019.Алина Загитова выступила с показательной программой "Лара Крофт" на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Крылья Советов - Арсенал 29 марта 2019: Прямая онлайн-трансляция 21 тура чемпионата России по футболу
Футбол, матч Крылья Советов - Арсенал. Прямая онлайн-трансляция 21 тура чемпионата России по футболу состоится 29 марта 2019 на стадионе «Самара Арена». Состав команд, статистика личных встреч
Новости 24
"Нафтогаз" раскрыл запасной план на случай остановки транзита газа
Российские военные показали новый ослепляющий щит в действии
Фанаты группы The Prodigy проводили Кита Флинта в последний путь
В НАТО поддержали планы Чехии по увеличению оборонных расходов
Представители США и Китая достигли прогресса в торговых переговорах
Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой уже на следующей неделе
Путин отчитался о своих доходах за 2018 год
В Вене завершились переговоры Пашиняна и Алиева по Нагорному Карабаху
Порошенко призвал украинцев сказать "нет" Путину на выборах президента
Китай предостерег Вашингтон от неосторожных слов в адрес Пекина
Власти закрыли зоопарк, оставив животных на произвол судьбы
Экс-министр обороны Британии: Brexit не повлияет на российско-британские отношения
Британские истребители поднялись на перехват российских Ту-95
Тверской суд отправил главу Всероссийского общества глухих в СИЗО