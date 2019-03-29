Когда на чемпионате Европы сработала пожарная сигнализация в отеле, Загитова крикнула: «Мама, бросай все, хватай коньки и бежим!»

Весной 2019 года Алине Загитовой покорилась последняя вершина в современном фигурном катании. Олимпийская чемпионка, чемпионка Европы победила на чемпионате мира, собрав полную коллекцию титулов, которые возможно выиграть в современном спорте фигуристам.

Федерация фигурного катания на коньках России выложила на своем официальном сайте большое интервью с Алиной Загитовой. Из разговора с пресс-службой федерации мы узнали немало интересного - что помогло фигуристке справиться с психологическим давлением, как она теперь относится к своей собаке Масару и многом другом.

- Мне хотелось кинуть все, что было в руках, кричать во всю глотку и прыгать от счастья! Но нужно было идти на интервью, отвечать на вопросы, говорить, что чувствую сейчас, фотографироваться, улыбаться… - после всего этого наваливается такая усталость, что хочется просто лечь и не вставать, - описала свои первые эмоции после победы на чемпионате мира в Сайтаме фигуристка.

При этом, спортсменка прояснила, в чем же разница межу победой на Олимпиаде в Пхенчхане и уже в 2019 году на чемпионате мира в Сайтаме:

- В олимпийском сезоне у меня не было проблем с прыжками. Я просто выходила на лед, делала их, и все шло легко. А вот после Олимпиады этот сезон получился сложным. Я уже не побеждала все время, хотя была в призерах, кроме чемпионата России, который морально меня немного подкосил.

Однако же Загитова после победы на Олимпиаде в Пхенчхане твердо решила оставаться в большом спорте:

- Нет. Таких мыслей не было. Я хотела продолжать – продолжать кататься и делать это еще лучше. Но я не думала, что это будет так сложно, и когда начались проблемы с прыжками, то поняла всю серьезность, что мне предстоит очень много работы, - говорит Алина.

Фигуристка рассказала, что на чемпионат мира в Милане она приехала после тяжелой болезни, похудев на два килограмма. И на свое первое в жизни мировое первенство она просто приехала не долечившись до конца:

- После Олимпиады заболела и перед тем чемпионатом мира не сделала ни одного чистого проката. Мне было очень тяжело собраться, потому что похудела на 2 килограмма, чувствовала слабость и не вылечилась до конца. После Кореи мне надо было, наверное, передохнуть, вылечиться, но я понимала, что не могу пропускать важные встречи.

Однако же чемпионат Европы 2019 в Минске стал для Алины Загитовой переломным моментом. Второе место на турнире дало лишь больше мотивации для нее на работу. Но чем ближе был чемпионат мира в Сайтаме, тем больше нервов было у фигуристки:

- Я все время думала: вот уже скоро старт, который я в прошлом году проиграла и проиграла провально. И с этими нервами пришли проблемы с прыжками. Прыжки не получались, и я еще сильнее нервничала. Я не знала, как с этим справляться и стала вести себя так, как мне несвойственно: тренеры говорили одно, а я все делала наоборот.

Но в конечном итоге после чемпионата Европы тренеры Алины Загитовой смогли ее настроить должным образом на выступление в Японии. Сама Этери Тутберидзе, вот, недавно вовсе призналась, что за три дня до старта они планировали вообще сняться с соревнований. Видимо, как раз имелся ввиду тот самый психологический момет Алины.

При этом, Загитова подтвердила один занятный случай с чемпионата Европы в Минске.

- На чемпионате Европы в Минске, когда в гостинице сработала пожарная сигнализация, и твоя мама стала собирать документы, ты ей крикнула: «Мама, бросай все это, хватай коньки и бежим!» - вопрос от пресс-службы ФФКР.

На что Алина сказала:

- Было такое. После Минска мне действительно захотелось работать. Может, и хорошо, что перед этим чемпионатом мира я много чего пережила. Наверное, это просто такой возраст, когда в голове понимаешь, что никуда из спорта не уйду, а говоришь совсем другое. Это подростковые дела. Надеюсь, это пройдет. Это нужно пережить. Думаю, со многими такое случается.

Рассказала Алина и про свою собаку Масару, которую ей подарили после победы на Олимпиаде 2018 в Пхенчхане:

- Масару очень чувствует мое настроение, всегда старается меня развеселить и успокоить. Начинаешь ее гладить – стресс проходит, хочется улыбаться. Возвращаешься с тренировок, и Масару радостно несется и прыгает на тебя. Однажды я не рассчитала, и она как прыгнет! И – на… я уже на полу. После того случая стала ее предупреждать: «Масару, спокойно!». Она меня не просто понимает – чувствует. И мне все чаще кажется, что это не собака, а живой человек, который просто превратился в собаку.

При этом, Алина поведала и про довольно милую деталь своего домашнего быта:

- Иногда я прихожу днем, ложусь отдыхать после тренировки, и Ириска (любимая кошка Алины - прим.ред.) забирается на меня, а Масару ложится рядом с диваном. И бабушка охраняет наше сонное царство, тихо сидит на кухне, не гремит. У нас тихий час.