Пореченков и Охлобыстин взбудоражили Украину своим роликом о кандидате Зе

На Украине сегодня день тишины перед предстоящим в воскресенье первым туром президентских выборов. Но для нас в России таких ограничений по отношению к волеизъявлению украинских избирателей не существует. И раз даже президент Незалежной, пусть и ныне с приставкой экс-, пишет книги, которые он называет «Украина – не Россия», то нам само провидение прописало тогда, что Россия – не Украина. Нет между нашими нынешними странами ничего общего, кроме исторического прошлого. И государства, и состояние общества, и даже настроения в головах – все отличается.

Разве можно, к примеру, найти свидетельства того, чтобы в России избиратели для того, чтобы решить, за кого отдать свой голос, брали в качестве ориентира для себя позицию какого-либо иностранного лидера. Чтобы хоть кто-то задавался вопросом, а вот Трамп, он за Зюганова, пардон, Грудинина, или против. А Олланд или Ангела Меркель, они там против Собчак или как? И только после этого принимал решение. Сторонники и противника ныне действующего президента России оценивали его плюсы и минусы, соответствие его деклараций своим морально-нравственным ориентирам и т.д. А вот Украина – не Россия.

И лучшее тому доказательство – троллинг в исполнении Михаила Пореченкова и Ивана Охлобыстина, записавших ролик, где они якобы агитируют за кандидата в президенты Незалежной Владимира Зеленского. Патриотически озабоченные украинские общественные активисты тут же объединились и разъединились. Объединились в том, что российские актеры записали этот ролик по указанию Путина. Конечно, конечно, он даже лично еще и купил Охлобыстину и Пореченкову ту бутылку вискаря, потягивая из которой по глоточку, они ведут свои разговоры за кандидата Зе, как называют Зеленского в соцсетях. А разъединились по вопросу о том, является ли этот ролик попыткой дискредитации Зеленского и агитации от противного за Порошенко, инспирируемой Кремлем, или же приглашением действительно отдать свой голос за кандидата Зе, чтобы не пустить Порошенко на второй срок, также предпринятой тем самым кукловодом.

Естественно, что для этой части украинского общества главным стал не вопрос, что именно предлагают кандидаты, каковы их программы по прекращению войны на Донбассе, как видят По и Зе свою работу, если их изберут по восстановлению экономики и поднятию уровня жизни украинского населения. Даже вопрос, что будет с тарифами, которые вскоре снова должны подскочить на Украине по требованию МВФ, волнует их не настолько сильно, как поиск ответа на мучительный вопрос – Путин скорее за кандидата Зе или за кандидата По. Естественно, чтобы проголосовать против более приемлемого для президента России кандидата. А вот кандидату ЮВТ в таких условиях даже обидно, наверное.

Спор идет уже не до хрипоты, а до высшего остервенения, когда упоминания многочисленных извращений предков и родственников оппонента уже уступили место уточнению производства оппонентом продуктов жизнедеятельности в гигантских объемах, а степень ненависти выражается искренним желанием выдрать стороннику противоположной стороны волосы на всех местах произрастания. Даже кандидаты уже забыты как таковые сами по себе, когда в ход идут самые тяжелые взаимные обвинения укропатриотов, что оппонент сам является агентом Сами Знаете Кого и выполняет его личное поручение за сумму, равную n + 1 серебренников, продавая ридну Неньку. Почему не просто n серебренников? Потому что это слишком мало и недостойно для того, чтобы продаться. Что дает основания для предположения изменения самим активистом своей точки зрения за n + n серебренников, а если и еще прибавить, то могут и глотку перегрызть в прямом смысле слова.

Не сомневаюсь, что вменяемая часть взрослого населения Украины, а, что бы там ни говорили, она все же имеется, пусть и в разных пропорциях по оценкам различных экспертов, глядя на эту вакханалию, приходит в тихий ужас и понимает, что от перестановки персонажей по трем разным местам в этом пьедестале почета первого тура, для них ровным счетом ничего не изменится. А проигравший по итогам голосования (что в первом туре, что затем - во втором), вне зависимости от того, кто им станет, объявит, что все это подстроил, подкупил, организовал Сами Знаете Кто. Ставленником которого и будет ими объявлен победитель.

После чего украинская идея последних лет, согласно которой весь мир им должен (сделать, дать, предложить, обеспечить, предоставить и т.д.) обретет логическое окончание – главу государства им тоже выберут. И непременно – злочинца.

Не смотрело нынешнее поколение украинских активистов советский мультфильм «Вовка в Тридевятом царстве». Он же советский! Ой, не смотрело. А ты бы знало, что, конечно можно попросить:

— Во-первых, пирожных! Во-вторых… Вы, чего, и пальцы за меня загибать будете?

— Ага!

— Во-вторых, конфет! В-третьих… ну, загибайте, загибайте! А в-третьих, мороженого…

Но потом-то все будет, как в этом мультике:

— Вы, чего, и конфеты за меня есть будете?

— Ага!