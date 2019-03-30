Елизавета Туктамышева показала откровенное платье для шоу

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева продолжает находиться в Японии. Она там принимает участие в серии ледовых шоу Stars on Ice. В составе которых также и другие российские фигуристки - Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева.

И вот перед очередным мероприятием Елизавета Туктамышева у себя в соцсетях показала откровенный наряд.

Волнующий наряд фигуристки.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Платье для открытия, - подписала снимок у себя в "сториз" Инстаграма Елизавета Туктамышева.

Напомним, что в этом сезоне Туктамышева после двух лет отсутствия в сборной России выиграла один из этапов Гран-При. А в финале серии она заняла третье место. В декабре фигуристка должна была принять участие в чемпионате России в Саранске. Однако же ей этого не удалось сделать, поскольку за несколько дней до старта она попала в больницу с воспалением легких. И в итоге не попала на чемпионат Европы.

Развязка сезона для Лизы наступила после европейского первенства. Третье место в команде федерация фигурного катания, по сути, разыграла в финале Кубка России в Великом Новгороде. На этом турнире победу одержала Евгения Медведева, оставив Туктамышеву без места в сборной на чемпионате мира. И поговаривали, что между фигуристками - конфликт. Однако же совсем недавно обе спортсменки выложили общее фото с прогулки в Японии, на котором видно, что они улыбаются. Между ними, все же, мир.