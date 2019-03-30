Порошенко опять «победил» Путина. В собственном воображении

- Или Путин, или я, - обозначил недавно, единственную, по его мнению, альтернативу для украинцев на предстоящих в воскресенье выборах президента страны занимающий пост главы Украины Петр Порошенко. С учетом того, что в избирательном бюллетене 39 кандидатов, получается, что на одного Порошенко приходится аж целых 38 «путиных». Конечно, не считая того, который настоящий и находится в Кремле, летает с визитами в разные страны, принимает иностранных лидеров в своих резиденциях. И в таких условиях Петр Алексеевич не просто противостоит и борется, а еще и, судя по его рассказам, одерживает победы в этой «боротьбе» (назвать процесс просто борьбой не поднимается рука – уж извините).

Мало ему обложек российских паспортов, куска жести от автобуса и прочих местных «трофеев», и даже «воспоминаний» о том, как героически он под обстрелом спасал на майдане раненых. Перед первым туром голосования Порошенко объявил еще о двух перемогах – одна уже состоялась, вторая наступит непосредственно сразу после выборов. Сами понимаете, в случае избрания на второй срок Петра Алексеевича.

- Например, я говорил с президентом России Владимиром Путиным, когда сообщил ему, что его посол Бабич, поскольку он разведчик, в условиях текущей деятельности, агремана от президента Украины и украинского государства не получит, - объявил Порошенко в эфире телеканала ICTV. - И, наверное, чтобы ни у кого не было сомнений, что он не попался на розыгрыш известных пранкеров Вована и Лексуса, уточнил. - Безусловно, это предусматривает разговор с президентом, я ему об этом сообщил, и господин Путин был очень недоволен.

Смело, Петр Алексеевич! По телефону сумел отказать. И кому? Аж самому Путину! Вообще-то, обычно дипломаты все нюансы о получении агремана (документ, дающий предварительное согласие одного государства на назначение другим государством конкретной персоны главой своего диппредставительства – прим. авт.) выясняют по линии министерств иностранных дел еще даже до соответствующего запроса, но с Украиной может быть все, что угодно. Во всяком случае, этот разговор, если он имел место, был еще в ту пору, когда Владимир Путин не отказывал Порошенко в общении. Но вряд ли речь шла о назначении Бабича послом, поскольку Украина понизила уровень дипломатических отношений с Россией по собственной инициативе, а в международных отношениях никто не отменял принцип зеркальных ответов. В любом случае Михаил Бабич стал в итоге послом России в Минске, где ему тоже есть что делать.

Совсем другую перемогу над Путиным Петр Порошенко озвучил, как следующую после его победы на выборах. Он пообещал инициировать заседание Совета Безопасности ООН, на котором, по его мнению, будет принято решение о вводе на Украину миротворческого контингента для возвращения в ее состав Донбасса и даже Крыма. Еще более смелое обещание, отметим мы. Причем, помочь в этом ему должны Минские соглашения, чью опасность для себя Путин (кстати, и предложивший их) «не смог вовремя оценить».

- Уникальность минских документов заключается в том, что Путин подписался под документом, где стоит абсолютно четкое обязательство по поводу вывода всех иностранных войск, тяжелой техники и артиллерии, передачи под контроль Украины неконтролируемого участка украинско-российской границы, разоружение незаконных вооруженных формирований и много других вещей из безопасностного компонента Минских договоренностей, - заявил он все в том же интервью на том же телеканале. - Осуществляться это может только в условиях, когда будет принято решение Совета безопасности ООН по поводу «голубых касок», которые выдавят российские войска, разоружат незаконные формирования, перекроют на первом этапе границу и создадут все необходимые предпосылки для начала процесса политического урегулирования.

Избирательность памяти уже не раз играла с Порошенко злые шутки. Нет сомнений, что и в этот раз ожидаемая перемога ожидаемо обернется зрадой. Ведь в Совете Безопасности, где у России остается незыблемое право «вето», надо еще предварительно утвердить повестку заседания, а не то что принять соответствующую резолюцию. Так ведь мало того, Россия обязательно поднимет вопрос, что на заседании в Нормандском формате, что на СовБезе, о невыполнении именно Киевом Минских соглашений, в части разведения враждующих сторон, отвода тяжелой техники, демилитаризации полосы разделения сторон, проведения выборов на территории ЛДНР и т.д. Минские соглашения, однако.

А относительно «голубых касок» ООН – хотел бы я посмотреть на то, как они попытаются противостоять российским войскам и «выдавить» их хотя бы на российско-украинской границе Крыма. Лучше бы Петру Алексеевичу и не пытаться пробовать. Впрочем, и они же не самоубийцы. Не зря ведь «голубые каски» никогда не принимают участия в боевых действиях. Они и на Донбассе никогда не станут «пушечным мясом» за интересы Украины, хотя российских войск там пока нет как нет.

Так что уж лучше и безопаснее Порошенко бороться со своими украинскими «путиными». И не сердить настоящего.

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