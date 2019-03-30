2019-03-30T16:11:56+03:00
Спорт

Футболисты "Локомотива" победили "Динамо" 1:0 и вышли на 2 место в чемпионате России

Победный гол забил Антон Миранчук с пенальти
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Антон Миранчук - автор победного гола "Локомотива" в матче с "Динамо".Антон Миранчук - автор победного гола "Локомотива" в матче с "Динамо".Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В подмосковных Химках в субботу, 30 марта, прошла главная игра 21 тура чемпионата России по футболу в Премьер-Лиге. "Динамо" на номинально своем поле "Арены Химки" принимало столичный "Локомотив".

Встреча выдалась очень напряженной и зрители увидели лишь один забитый гол в этом поединке. На 63-й минуте встречи мяч с пенальти в ворота "Динамо" забил полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук. Минимальный счет 1:0 так и сохранился до конца поединка на табло.

"Динамо" таким образом с 2013 года уже не может победить "Локомотив". Для них это поражение - третье подряд в матчах чемпионата России. А вот "Локо" уже пять игр подряд не знает поражений.

После этой победы с 38 очками теперь "Локомотив" вышел на чистое второе место в турнирной таблице. А "Динамо" же с 23 баллами после 21 игры - на 12 месте в турнирной таблице. А на первом месте с 41 очком после 20 игр остается питерский "Зенит". Столичный ЦСКА, отметим, который опустился на 3 место, свой поединок против "Уфы" сыграет завтра, 31 марта.

Следующая игра у "Локомотива" - 7 апреля дома против питерского "Зенита". А вот "Динамо" следующую встречу проведет 6 апреля в гостях против махачкалинского "Анжи".

ИСТОЧНИК KP.RU

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