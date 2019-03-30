2019-03-30T17:25:28+03:00
Выборы президента Украины 2019

«Рошен», а не «Мошен». Или - почему я за победу Порошенко

Наш колумнист Александр Гришин выдвигает свою версию развития украинских событий, наиболее предпочтительную, на его взгляд, для России
Александр ГРИШИН@orgstrukОбозреватель
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Именно Порошенко, как никто другой, доведет Украину до безжалостного финала всей этой историиИменно Порошенко, как никто другой, доведет Украину до безжалостного финала всей этой историиФото: REUTERS
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Доведись мне со своими нынешними взглядами, которым уже лет эдак как почти тридцать (до того «оскоромился», будучи защитником демократии, уж не обессудьте), проголосовать на нынешних выборах президента Украины, я бы отпустил свой бюллетень за Петра Алексеевича Порошенко. Как бы удивителен ни показался этот выбор дорогим читателям.

Петр Алексеевич, мягко говоря, мне глубоко несимпатичен. Он враль, истерик, говорят, еще и алкоголик (наименьшее из зол). Он готов возглавить толпу самых отмороженных мерзавцев, лишь бы стать во главе, а не оказаться жертвой. Его руки уже не по локоть, а по плечи в крови населения его же страны. Он готов к моральному падению такой глубины, что многим и не снилась. Да что там готов – он уже столько раз падал в эту бездну античеловеческого, что не выбраться ему оттуда, даже если бы имел девять жизней. Он – военный преступник, достойный самого сурового приговора за свои преступления против человечности, и главарь мародеров. За все то время, пока он возглавляет Украину. Я ни разу не назвал его президентом Украины. Исключительно «занимающий пост президента». И все же я в воскресенье, имей такую возможность и право, а потом и во втором туре отдал бы свой голос за него. И еще проконтролировал бы, чтобы никто из семьи не уклонился от аналогичного волеизъявления.

И сделал бы это движимый одним-единственным побуждением. Именно Порошенко, как никто другой, доведет Украину до безжалостного финала всей этой истории. Вот выиграет Зеленский, например. Или, что менее вероятно, но все же – Юлия Тимошенко. Что они будут делать первый, как минимум, год своего президентства? «Исправлять» Петины ошибки и залеты. Прекрасная отговорка. Он тут накосячил, злочинец, а нам теперь все это надо разгребать, так что надо еще потерпеть, дорогие украинцы. Юля, конечно, еще и самые лакомые куски бизнеса Порошенко переориентирует на себя. «Рошен», конечно, «Мошеном» не назовут, но вся прибыль, и не только от кондитерки, пойдет совсем в иные карманы. У Петра Алексеевича такой отговорки нет и быть не может. Если только попробует, его, как мальчик Сережа из одноименного советского фильма маминого знакомого, сидящего за обеденным столом в вышиванке, обязательно спросят: «Дядя Петя, ты дурак?»

У Порошенко нет иного выхода, кроме как отдавать все больше и больше самым крайне правым, самым ярым националистам, апологетам Бандеры с Шухевичем. Тем, кто как лучшее время для страны с тоской вспоминают гитлеровскую оккупацию, кто мечтает повторить еврейские погромы. Всем этим Тягнибокам, Кошулинским, Корчинским, Парасюкам и т.д. И даже таким откровенным сумасшедшим, как Ницой или Фарион с Черновол. А, поскольку ресурсов становится все меньше, а аппетит, как гласит немецкая пословица, приходит во время еды, для удовлетворения аппетита им придется отбросить последние остатки приличий и обнажить свое человеконенавистническое нутро. Порошенко окончательно превратится в вожака стаи мародеров. Которого сбросит оставшееся к тому времени на Украине население вкупе с неразложившимися воинскими и полицейскими подразделениями. Ему придется идти на обострение внутри страны, потому что ни на Крым, ни на Донбасс он в масштабе «пан или пропал» не полезет. Поскольку прекрасно понимает, что никакого «пана» не будет, а останется лишь сплошной «пропал», причем, «совсем пропал». Но антироссийская истерия будет именно им и его командой нагнетаться так, как еще никогда не было до сих пор. Крах его режима автоматически вызовет и крах этой русофобствующей идеологии, доминирующей ныне на Украине. Тот же Ляшко вспомнит, что вилы существуют, в первую очередь, не для тыкания ими в глаза оппонента, а для уборки навоза скотом и сбора сена. Моментально переобуются и остальные нынешние «вожди майдана» и рулевые «революции достоинства». Может, что и останется от Украины в конце концов. А, возможно, как в сериале «Слуга народу» Зеленского, будет 28 маленьких независимых квази-Украин, каждая со своими амбициями, историей, мифами и тремя братанами вместе со своей сестрицей Лыбедь основавшими именно их столицу, а не соседский хутор.

Давеча на пресс-конференции глава Союза политзаключенных и политэмигрантов Украины Лариса Шеслер заметила, что, мол, менталитет населения в Крыму не сильно отличался от состояния умов в других регионах Украины.

- Многие крымчане знают, что в Крыму представительство «Блока Юлии Тимошенко» было намного больше, чем на Донбассе, там была даже развита партия Кличко, которая вообще в Донбассе не присутствовала. И я хочу сказать, что … проголосовали и в Севастополе, и в Крыму больше людей за партию Тягнибока «Свобода», чем за «Русский блок», - заявила госпожа Шеслер. Которая на самом деле не поняла самого главного в том голосовании. Как и того, что прорусские настроения в Крыму на порядок отличались от других регионов. Не говоря уж о Севастополе, который выделялся даже на фоне Крыма в целом.

Буквально в четверг я разговорился с коллегой, который припомнил свои беседы с севастопольцами еще когда город был в составе Украины. Он тоже тогда не мог понять, почему севастопольцы голосовали за Тягнибока. А ему объяснили, что, мол, за партию Януковича или еще за кого – так продолжится вялотекущая украинизация. Ползучая, шаг за шагом. Незаметная. А лет через 20-30 вырастет поколение, которое будет нормально воспринимать нахождение в составе Украины.

- А эти дебилы, радикальные националисты, они не могут потихоньку. Им надо все и сразу. И потому они встретят такое противодействие со стороны населения, что мало им не покажется, - объяснил тогда коллеге местный житель. И он был прав.

Зеленский или Тимошенко – это продолжение оперы имени Порошенко, но намного тише, спокойнее, менее радикально и более цивилизованно. Это замаскированные действия, обманка. У Порошенко же такого после его первого срока быть уже не может. Ему надо или всего, или ничего. Вот ничего и получит.

И даже «Рошен» со временем переименуют. Но совсем не в «Мошен», как бы ни хотела этого Тимошенко. Кстати, до сих пор не запятнавшая себя кровью, в отличие от Петра Алексеевича.

Именно поэтому я бы проголосовал за Порошенко. И даже, если он победит, то после этих выборов начну, наконец, называть его президентом Украины. Не потому что он стал лучше, достойным своей страны. Нет. Потому что – наоборот: страна стала достойной именно такого президента.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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