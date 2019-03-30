Вячеслав Никонов: Порошенко говорит, что на выборах «борется с Путиным». Но большинство украинцев не считают Россию врагом

- Вячеслав Алексеевич, это вам звонит ваш зритель - с интересом смотрю почти все выпуски программы "Большая игра", которую вы ведёте на телевидении...

- Да? Спасибо...

Вячеслав Никонов, глава Комитета Госдумы по образованию и науке, президент Фонда «Политика»: «Порошенко заявляет, что на выборах «борется с Путиным». Но большинство украинцев не считают Россию врагом» 00:00 00:00

- Я хотел спросить у вас о таком феномене президентской избирательной кампании на Украине, как "борьба Порошенко с Путиным". Порошенко же говорит об этом на полном серьезе.

- Ну, с одной стороны, можно легко ответить на вопрос - почему вдруг Порошенко так часто вспоминает Путина. Вероятно, у него мания величия...

Действительно, он неоднократно заявлял, что единственным соперником на Украине является именно Президент Российской Федерации. А Путин - один из самых авторитетных и влиятельных политиков в мире.

Хотя, я бы заметил, что сейчас, в ходе избирательной кампании, основным противником все-таки является комик, известный кавээнщик с Первого канала Зеленский.

Но - это далеко не Путин - и по политическому весу, и так далее. Но ясно, что Порошенко интереснее иметь в качестве врага именно Путина, которого он может риторически "побеждать", а - не Зеленского, который сам достаточно легко - по опросам -сейчас обходит Порошенко. По некоторым опросам - даже вдвое.

- А если говорить - ну, совсем серьезно?

- Если говорить серьёзно, то, конечно, Порошенко должен найти для себя сейчас какую-то "победную стратегию". В условиях, когда его экономическая политика провалена, когда его внешняя политика в значительной степени провалена также... Когда его антирейтинг - значительно больше, чем, по-моему, у всех остальных кандидатов - вместе взятых.

Ясно, что поиск внешнего врага в данной ситуации является одной из доступных для Порошенко и его политических технологов технологий. Вот он её и применяет. Это - мобилизация своего электората, мобилизация нации "для сопротивления внешней агрессии", которая якобы ведётся в отношении Украины.

- А в то же время - там, на Украине, гадает народ, избиратели: а за кого Путин?

- Ясно, что народу это интересно. То, что Порошенко говорит о России "как об агрессоре", не все воспринимают буквально.

- Конечно.

- Последние опросы общественного мнения показывают, наоборот, рост пророссийских настроений на Украине, что, в общем-то, с одной стороны - удивительно...

С другой стороны, люди ведь не слепые, они видят, что, на самом деле, никакой "российской агрессии" нет. А те проблемы, с которыми они сталкиваются, связаны как раз с политикой самой украинской администрации - Порошенко.

Вот поэтому - да, Порошенко "осуществляет мобилизацию" в эту сторону, надеясь при этом получить и поддержку извне, и получая её от США. Которые, собственно, для этого Порошенко и продвигали. Чтобы иметь антироссийскую Украину. И он отрабатывает ещё и эту свою ипостась.

Но большинством украинцев Россия не воспринимается - как враг. И неслучайно, поэтому, что тот же Зеленский, который - ну, конечно, говорит о верности НАТО, евроатлантическим интересам и так далее, - тем не менее, выступает на русском языке и опирается на тех избирателей, которые живут на востоке, на юге Украины, в первую очередь. И сейчас он лидирует в избирательной гонке по опросам общественного мнения, и, по идее, должен победить. Если там будут честные выборы.

- А какие там будут выборы?

- Вариант честных выборов я не допускаю. Честных выборов там быть не может.

- Но будем в любом случае - ждать итогов.

- Да.

- Спасибо.

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