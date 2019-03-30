Отец Началовой велел Ланскому беречь своих детей

Отец Юлии Началовой не считает Дмитрия Ланского виновным в смерти своей дочери. Музыкант велел первому мужу певицы беречь своих детей.

"Только, что говорили с Виктором Началовым. Он просил передать Диме Ланскому, что виноватым его в смерти дочери не считает и велел беречь своих детей. Думаю, сегодня эта тема одним эфиром для нашей стороны закрыта. В память о Юле и ее доброй душе мы, обнявшись, закрываем тему. Лучшее, что мы все можем, - это быть добрее друг к другу, участливее, беречь друг друга". - написала в соцсети адвокат Катя Годон.

katyagordon Виктор Началов не считает Дмитрия Ланского виноватым в смерти дочери

Именно к Гордон за помощью обратился Дмитрий Ланской после того, как его начали обвинять в анорексии Началовой. Музыкант был настроен решительно и даже собирался воевать в суде с отцом Юли.

lanskoymusic Дмитрий Ланской обратился за помощью к Кате Гордон

Дело в том, что композитор в негативном ключе высказался о первом муже певицы. "Все беды у нас начались с него. Наверное, сейчас бы он так не поступил. Поумнел с годами, наверное. Дали ему в руки здоровую нормальную девочку, а он черт знает что наделал с ней", - признался Виктор Началов телеведущему Андрею Малахову в программе "Привет, Андрей!" на телеканале "Россия 1".

После слов Началова Ланскому пришлось прервать молчание и выступить с заявлением. Музыкант сообщил, что шокирован обвинениями в свой адрес. Он также назвал свой развод с артисткой эмоционально очень тяжелым и не понимает, почему близкие певицы настроены против него.

Бывший муж Юли также высказался по поводу анорексии Началовой. "Я никогда не кормил Юлю никакими таблетками и не заставлял ее худеть. Это ложь... Вряд ли кто-то мог заставить ее делать что-то против воли", - подчеркнул артист.

А 30 марта Дмитрий Ланской появился в эфире программы "Эксклюзив". Когда его спросили, давно ли он общался с папой Началовой и звонил ли ему после смерти дочери, то певец ответил, что не стал его беспокоить. "Хочу выразить вам глубочайшие соболезнования. Это страшная утрата. То, что случилось - непостижимо. Прекрасный, яркий, солнечный человек ушел из жизни, но я к этому никакого отношения не имею. Обвинять меня в этом и травить мою семью - неправильно", - обратился к отцу Юли музыкант.

Дмитрий также рассказал, почему не приехал на похороны бывшей жены. По словам Ланского, он узнал о смерти Юлии от журналистов, которые застали его в рабочей поездке. "На похороны Началовой не пришел, потому что не мог после смерти мамы, я похоронил ее два года назад. После этого стараюсь не посещать такие мероприятия", - признался певец в эфире Первого канала.

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