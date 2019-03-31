Евгения Медведева показала гору подарков, которыми осыпали ее в Японии после шоу

Российскую фигуристку Евгению Медведеву обожают в Японии. После чемпионата мира 2019 она осталась в стране и отправилась в серию выступлений на шоу "Stars on Ice", где принимают участие немало именитых спортсменов. В том числе и Алина Загитова с Елизаветой Туктамышевой.

В своем Инстаграме Медведева выложила снимок, на котором видна Женя и - гора подарков и цветов, которыми осыпали фигуристку после очередного выступления в японской Осаке.

- Так много подарков, - подписала фотографию Женя. Снимок же сделала американская фигуристка Майя Шибутани, которая выступает в этом шоу вместе с Медведевой.

jmedvedevaj Евгения Медведева показала гору подарков

Напомним, что на чемпионате мира по фигурному катанию 2019 Евгения Медведева заняла третье место. И для нее это - большой успех. После смены тренера в нынешнем сезоне фигуристка не смогла продолжать выступления на том же уровне, что и ранее. Она в 2016 и 2017 годах выигрывала безоговорочно чемпионаты мира и Европы. А в этом сезоне она не попала в финал серии Гран-При, провалилась на чемпионате России, не попав на первенство Европы. Но зато смогла выиграть финал Кубка России в Великом Новгороде и получить место в сборной на чемпионат мира. Где и добыла бронзовую награду.