2019-03-31T10:17:32+03:00
Спорт

Евгения Медведева показала гору подарков, которыми осыпали ее в Японии после шоу

Фигуристка осталась после ЧМ-2019 в этой стране и выступает в серии Stars on Ice [фото]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Евгения Медведева на шоу в Японии.Евгения Медведева на шоу в Японии.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Российскую фигуристку Евгению Медведеву обожают в Японии. После чемпионата мира 2019 она осталась в стране и отправилась в серию выступлений на шоу "Stars on Ice", где принимают участие немало именитых спортсменов. В том числе и Алина Загитова с Елизаветой Туктамышевой.

В своем Инстаграме Медведева выложила снимок, на котором видна Женя и - гора подарков и цветов, которыми осыпали фигуристку после очередного выступления в японской Осаке.

- Так много подарков, - подписала фотографию Женя. Снимок же сделала американская фигуристка Майя Шибутани, которая выступает в этом шоу вместе с Медведевой.

jmedvedevajjmedvedevaj
Евгения Медведева показала гору подарков
46108 отметок «Нравится»302 комментариевInstagram

Напомним, что на чемпионате мира по фигурному катанию 2019 Евгения Медведева заняла третье место. И для нее это - большой успех. После смены тренера в нынешнем сезоне фигуристка не смогла продолжать выступления на том же уровне, что и ранее. Она в 2016 и 2017 годах выигрывала безоговорочно чемпионаты мира и Европы. А в этом сезоне она не попала в финал серии Гран-При, провалилась на чемпионате России, не попав на первенство Европы. Но зато смогла выиграть финал Кубка России в Великом Новгороде и получить место в сборной на чемпионат мира. Где и добыла бронзовую награду.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Когда на чемпионате Европы сработала пожарная сигнализация в отеле, Загитова крикнула: «Мама, бросай все, хватай коньки и бежим!»
Чемпионка мира в большом интервью пресс-службе Федерации фигурного катания рассказала о своих впечатлениях от минувшего сезона [видео]
Крылья Советов - Арсенал 29 марта 2019: Прямая онлайн-трансляция 21 тура чемпионата России по футболу
Футбол, матч Крылья Советов - Арсенал. Прямая онлайн-трансляция 21 тура чемпионата России по футболу состоится 29 марта 2019 на стадионе «Самара Арена». Состав команд, статистика личных встреч
Новости 24
Премьер-министр Украины Гройсман заработал около 350 тысяч долларов в 2018 году
Пхеньян потребовал расследовать атаку на посольство КНДР в Мадриде
В автомастерской на северо-востоке Венесуэлы прогремел взрыв: двое погибли
Порошенко напомнил о разрыве Договора о дружбе с Россией в день голосования на Украине
Жертвами пожара на заводе в Китае стали семь человек
В России в ноябре 2019 года введут электронные ПТС
В МВД поступили первые сообщения о нарушениях на выборах президента Украины
Голосование Юрия Бойко на выборах президента Украины 2019: политик первым из основных претендентов на пост главы государства отдал свой голос на избирательном участке
Медведчук призвал власти Украины к урегулированию ситуации в Донбассе
Голосование Виталия Кличко на выборах президента Украины 2019: мэр Киева приехал на участок на велосипеде