2019-03-31T10:24:42+03:00
Происшествия

На северо-востоке Москвы несколько патрулей ДПС участвовали в погоне за BMW X5

Нарушителя удалось заблокировать в районе ВДНХ [видео]
Семен ЕЛЕНИН
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Гаишники скрутили водителя иномарки, уложив «лицом в пол»Гаишники скрутили водителя иномарки, уложив «лицом в пол»Фото: скриншот видео
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Утром в воскресенье, 31 марта, сотрудники полиции устроили погоню за водителем на внедорожнике BMW X5, который пытался скрыться на северо-востоке Москвы. Видео его задержания в редакцию «КП» переслали читатели. Очевидцы видели уже финал погони.

- Водитель пролетел на красный на большой скорости, за ним ехали несколько машин ДПС, - рассказывает один из свидетелей. - BMW пытался войти в поворот под ТТК в сторону Останкинского проезда и пролетел через бордюр на тротуар. Сразу же подъехал патруль следовавший за ним, потом со стороны улицы Академика Королева ещё одна патрульная машина...

Задержание водителя BMW X5 после погони в Москве.

Гаишники скрутили водителя иномарки, уложив «лицом в пол».

Оказалось, несколькими минутами ранее инспектор, заметив странное движение внедорожника, пытался остановить водителя. Тот движение полосатым жезлом явно видел, но вдруг добавил газу. Инспектор бросился в погоню. Затем к преследованию присоединились ещё несколько машин ДПС, дежуривших в районе.

- После задержания выяснилось, что сидевший за рулём BMW X5 мужчина был пьян, - рассказали «КП» в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

На задержанного оформили материалы об административном правонарушении. Ожидается, что в ближайшее время их разберут в суде.

- За езду в состоянии алкогольного опьянения водителю грозит лишение прав до двух лет и штраф до 30 тысяч рублей, - объяснил источник в правоохранительных органах. - Но в данном случае речь идёт ещё о нескольких нарушениях правил дорожного движения. В том числе превышение скорости и движение на красный свет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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