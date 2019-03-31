На северо-востоке Москвы несколько патрулей ДПС участвовали в погоне за BMW X5

Утром в воскресенье, 31 марта, сотрудники полиции устроили погоню за водителем на внедорожнике BMW X5, который пытался скрыться на северо-востоке Москвы. Видео его задержания в редакцию «КП» переслали читатели. Очевидцы видели уже финал погони.

- Водитель пролетел на красный на большой скорости, за ним ехали несколько машин ДПС, - рассказывает один из свидетелей. - BMW пытался войти в поворот под ТТК в сторону Останкинского проезда и пролетел через бордюр на тротуар. Сразу же подъехал патруль следовавший за ним, потом со стороны улицы Академика Королева ещё одна патрульная машина...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/700322" frameborder="0"></iframe> Задержание водителя BMW X5 после погони в Москве.

Гаишники скрутили водителя иномарки, уложив «лицом в пол».

Оказалось, несколькими минутами ранее инспектор, заметив странное движение внедорожника, пытался остановить водителя. Тот движение полосатым жезлом явно видел, но вдруг добавил газу. Инспектор бросился в погоню. Затем к преследованию присоединились ещё несколько машин ДПС, дежуривших в районе.

- После задержания выяснилось, что сидевший за рулём BMW X5 мужчина был пьян, - рассказали «КП» в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

На задержанного оформили материалы об административном правонарушении. Ожидается, что в ближайшее время их разберут в суде.

- За езду в состоянии алкогольного опьянения водителю грозит лишение прав до двух лет и штраф до 30 тысяч рублей, - объяснил источник в правоохранительных органах. - Но в данном случае речь идёт ещё о нескольких нарушениях правил дорожного движения. В том числе превышение скорости и движение на красный свет.