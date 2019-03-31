2019-03-31T12:13:22+03:00
Выборы президента Украины 2019

Явка на выборах президента Украины 2019 на 10:00 по московскому времени составила 5,5%

ЦИК Украины обнародовал свежие данные о явке избирателей на выборы главы государства
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Явка на выборах президента Украины 2019 на 10:00 по московскому времениЯвка на выборах президента Украины 2019 на 10:00 по московскому времениФото: REUTERS
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В 8:00 по местному времени прошло открытие избирательных участков на выборах президента Украины 2019.

По последним данным, явка на выборах на 10:00 составила 5,5%.

Некоторое время назад стало известно о том, что свой голос уже отдали несколько претендентов на пост главы государства: Юлия Тимошенко, Владимир Зеленский, Юрий Бойко, который выразил надежду на то, что явка на голосовании будет высокой.

Напомним, в это воскресенье, 31 марта, на Украине проходят выборы президента. В этой гонке участвует рекордное число кандидатов - 39 человек, включая действующего главу государства Петра Порошенко.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что мэр Киева Виталий Кличко мэр Киева приехал на избирательный участок на велосипеде. Политик не стал рассказывать, за кого он отдал свой голос, подчеркнув лишь, что Украина не должна свернуть с пути евроинтеграции.

Избирательные участки в Киеве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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