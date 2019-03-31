Политолог из Киева: 39 кандидатов, бюллетень - 80 сантиметров... Не очень удобно, но голосовать надо

- Константин Петрович, вы сейчас в Киеве находитесь... Вы уже проголосовали?

- Еще нет. Собираюсь только.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/700338" frameborder="0"></iframe> Константин Бондаренко: «Длина бюллетеней - 80 сантиметров. Неудобно, но голосовать придётся».Александр ГАМОВ

- А какая сейчас информация идет? Нам все интересно. По СМИ. Что сейчас передают?

- Пока что все спокойно на участках. Абсолютно. Вот активность достаточно высокая, но нельзя сказать, что некая запредельная. Да, и больших очередей пока не наблюдается. По крайней мере, как говорят мои друзья…

Что касается самих выборов, уже есть целый ряд замечаний по организации, но это технические замечания. Кому-то не нравится то, как выдают бюллетени, кому-то - как освещены кабинки. И так далее.

Пока что каких-то заявлений о том, что есть массовые фальсификации или же вбросы, - не поступало.

- А вот ваши друзья где, в каких районах голосуют? Что они рассказывают?

- Это центральные районы Киева. И из Одессы у меня есть информация. Но в основном они говорят о том, что не было никаких пока что замечаний.

- А вот эти длинные бюллетени, сколько у вас кандидатов? 39?

- 39 человек, 80 сантиметров бюллетень.

- Это очень неудобно? Что люди говорят?

- Естественно, это очень неудобно, но, с другой стороны, что ж… Это закон. Никто не запрещал этим людям, которые подали заявки на участие, идти на выборы.

- К нам вот пришла информация, что мэр Киева Кличко, на избирательный участок на велосипеде приехал. Никаких больше нет таких экзотических моментов?..

- Время от времени - да, Кличко садится на велосипед. Он демонстрирует свою спортивную форму, а так же доступность. Но в целом его эта деятельность на посту мэра оценивается не по умению ездить на велосипеде, а по состоянию дорог. И состоянию общего коммунального хозяйства Киева.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/700352" frameborder="0"></iframe> Кличко едет на выборы на велосипеде.

- Скажите, а у вас прогноз какой? Явка на этих выборах какая примерно может быть?

- Предварительно социологи говорят о том, что она будет около 60%. 60-65. Они отталкиваются от того, что во время социологических опросов около 80% говорили о том, что они придут на избирательные участки. Однако около 50% респондентов отказывались отвечать. Их можно отнести к протестному электорату.

Поэтому средняя явка будет около 60-65%. Приблизительно это...

- И ещё вопрос напрашивается, - будет или не будет второй тур?

- Будет, естественно. Это не 2014 год. Здесь нет явного фаворита. В 2014 году было понятно, что Петр Порошенко выиграет выборы. Вопрос был только в том, сможет ли он выиграть в первом туре или во втором. А сейчас сохраняется интрига, кто же выйдет во второй тур. И как будет выглядеть та двойка ... - на 22 апреля.

- Повторите. Плохо слышно...

- Кто выйдет во второй тур и кто встретится, как будет выглядеть двойка, которая встретится во втором туре 22 апреля.

- Фамилии мы сейчас с вами не будем называть, потому что это законом запрещено. И чтобы вас не подставлять. Единственная просьба: можно я вам в течение дня еще позвоню.

- Пожалуйста.

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