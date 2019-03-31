2019-03-31T13:22:37+03:00
Выборы президента Украины 2019

Волонтер из Донецка: С утра у нас было спокойно. Потом начались сильные обстрелы. Уже двое раненых

В день выборов президента украинская артиллерия бьет по столице ДНР из тяжелых орудий [видео]
Александр ГАМОВ@gamov1
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Украинские силовики в день выборов обстреляли ДонецкУкраинские силовики в день выборов обстреляли ДонецкФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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- Алло, Андрей! Скажите, вы в каком районе Донецка сейчас находитесь?

- Я сейчас нахожусь в Пролетарском районе Донецка. Это, скажем так, глубокий тыл.

- Я там - в Донецке - был у вас уже 9 раз. Представляю. Сегодня выборы на Украине. Как у вас там? Если брать Киевский район, который периодически обстреливается. Какая у вас информация, может быть, от друзей, от знакомых? Как сегодня ведут себя вооруженные силы Украины? В день выборов.

- В день выборов были периодически незначительные, можно сказать, даже не обстрелы, а единичные случаи выпуска снарядов в район аэропорта с утра. В район блокпоста. А так же было слегка неспокойно в районе Трудовских. Но это "стрекотня" в основном была из стрелкового оружия. Вчера вечером то же самое было.

Андрей Лысенко, волонтёр из Донецка: «В день выборов на Украине у нас в целом спокойно».Александр ГАМОВ

- Это вы сами слышали? Или информация, которая идет по местным СМИ...

- Когда по аэропорту утром выстрелили из тяжелого орудия, естественно, отголоски были даже в нашем районе. За 20 километров от аэропорта.

- А в целом обстановка спокойная.

- Да. На удивление она спокойная. Но мы прекрасно все знаем, что когда - большое продолжительное у нас затишье, обязательно становится очень громко после этого.

- А как к выборам в "соседнем государстве", я буду на языке граждан ДНР с вами общаться, - относится население Донецка и ДНР?

- Буквально вчера я был в Докучаевске. Там есть поселок Ясное. На Трудовских – в самой красной зоне. И задавал этот вопрос людям. И все в один голос ответили, что нет человека достойного для выбора на Украине, который может положить конец этой бессмысленной войне. Они не видят ни в одном кандидате этого человека. Кризис власти. Не из кого выбирать.

- Я знаю, что у жителей Донецка тесные связи с родственниками, которые находится на той стороне. Какие у них настроения? Я понимаю, что по телефоне не всегда это обсуждают, но тем не менее.

- Настроение тоже, с одной стороны, они хотят что-то изменить, чтобы закончить эту войну, потому что уже все за это время люди увидели, что происходит. И что гибнут и с той стороны ни в чем не повинные люди. Брат на брата, одним словом, пошел. И тоже они хотят выбрать достойного. Но - не могут.

Через полчаса (примерно в 11.40 мск) Андрей Лысенко сам мне позвонил и передал новую информацию...

- Я сейчас с района юго-запада Донецка. Слышны мощные прилеты. (Снарядов.) Из тяжелого вооружения - что-то приземляется от Докучаевска до Трудовских. В этом районе. Может, Александровка. Где-то рядом. Но пока еще не созванивался с людьми. Где-то в той стороне тоже, говорят.

Украинцы выбирают президента.На Украине 31 марта проходят выборы президента. Украинцы выбирают главу государства из 39 кандидатов

И сейчас позвонил только что знакомый человек, который живет на самой последней улице Брусилова у Зайцево. И говорит, что был сейчас обстрел Зайцево. И ранены двое жителей поселка Мирный. И говорит, что «скорая» стоит и не может проехать. Идет стрелковый обстрел. Не могут вывести раненых. Сейчас занимаются военнослужащие ДНР, чтобы эвакуировать их. Пытаются к ним пробраться. И вывезти их.

- Официальные руководители как-то подтверждают эту информацию? Телевидение и радио.

- Да. Официально подтверждается, что происходит обстрел. Мэр Горловки Приходько подтвердил.

- И что он сказал?

- Сказал, что произошел обстрел. И ранены двое жителей. И пока все обстоятельства дальше выясняются. Мне позвонили непосредственные жители самого поселка Зайцево и сказали, а я планировал поехать помочь людям в Горловку, сказали, Андрей, не езжай. В сторону Зайцево. Потому что тут то-то происходит.

- Андрей, спасибо. Держитесь. Если будут тревожные вести, вы всегда звоните на радио «Комсомольская правда».

- Хорошо.

- Хотелось бы побольше хороших новостей, но, к сожалению… Держитесь.

- Спасибо. Будем держаться.

ПРЯМАЯ ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ

Президентские выборы в Киеве в самом разгаре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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