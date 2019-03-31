2019-03-31T14:57:52+03:00
Выборы президента Украины 2019

Голосование Анатолия Гриценко на выборах президента Украины-2019: один из претендентов на пост украинского главы пришел на избирательный участок вместе со своей супругой-журналисткой

Голосование Анатолия Гриценко на выборах президента Украины 2019 прошло в Киеве [видео]
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Голосование Анатолия Гриценко на выборах президента Украины-2019: один из претендентов на пост украинского главы пришел на избирательный участок вместе со своей супругой-журналисткойГолосование Анатолия Гриценко на выборах президента Украины-2019: один из претендентов на пост украинского главы пришел на избирательный участок вместе со своей супругой-журналисткойФото: ТАСС
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На одном из киевских избирательных участков состоялось голосование Анатолия Гриценко на выборах президента Украины 2019.

Кандидат на пост украинского главы отметил, что проголосовал на одном из участков в Киеве. На избирательный участок Гриценко пришел в компании со своей супругой, журналисткой Юлией Мостовой. Однако, как позже выяснилось, девушки в списках избирателей не оказалось.

- У меня настроение классное, но у жены настроение плохое, потому что ее лишили права проголосовать впервые за все годы, что она здесь живет, - отметил Гриценко после того, как опустил бюллетень в избирательную урну.

В свою очередь, Юлия отметила, что удивлена отсутствием своей фамилии в списках избирателей. По ее словам, она голосует на данном участке с 18 лет и несколько дней тому назад находила себя в списках, сообщает информационное агентство Liga.net.

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Напомним, в президентской гонке лидирует актер Владимир Зеленский. За неделю до выборов его рейтинг превысил 30% по данным соцопросов. Действующего главу государства Петра Порошенко готовы поддержать около 17% граждан, а лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко - 12,5%. Анатолий Гриценко замыкает первую пятерку лидеров, уступив другому кандидату на пост президента Украины, Юрию Бойко.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что актер и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, что будет делать в случае проигрыша на выборах. Так, оказалось, что шоумен хочет попробовать пробиться в Верховную Раду.

Президентские выборы в Киеве в самом разгаре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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