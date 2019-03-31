Макгрегор назвал Нурмагомедова «крысой»

Экс-чемпион UFС Конор Макгрегор, который на прошлой неделе объявил о завершении карьеры, выставил соцсетях провокационный пост, в котором оскорбил российского бойца Хабиба Нурмагомедова.

«Пока ты дрался со мной, у тебя забрали деньги, а твоим братьям едва не выцарапали глаза, маленькая крыса. Вива Лас-Вегас! Скоро будет громкая вечеринка», - написал Макгрегор в Твиттере.

Таким образом ирландец, который проиграл Хабибу тот памятный бой, ответил на запись Нурмагомедова в Инстаграм:

«Великое чувство после 5 раундов. Скоро увидимся, мои фанаты, очень скоро. И спасибо всем вам, ребята, за поддержку все эти годы», - прокомментировал Нурмагомедов свое будущее возвращение в октагон.

Напомним, что в среду глава UFС Дана Уайт назвал время следующего боя Нурмагомедова:

«В сентябре Хабиб вернется. Сейчас у него дисквалификация, потом Рамадан, во время которого он не выступает. Поэтому сентябрь», - подтвердил Уайт, правда не уточнил, кто будет соперником российского бойца.

В воскресенье Нурмагомедов ответил Макгрегору:

«Деньги приходят и уходят, но честь, которую вы потеряли в тот вечер, никогда не вернется, живите с этим. Стоило закончить карьеру в ММА, чтобы начать карьеру в Твиттере?», - подколол в конце Конора Хабиб.