Сергей Гончаров: Ничего хорошего от Украины после выборов ждать не приходится

- Сергей Алексеевич, ждать ли улучшения отношений двух стран-соседей после этих президентских выборов?

- Отношения не изменятся. Причем вне зависимости от того, кто станет президентом. Надеюсь, эти выборы не закончатся очередным всплеском вызовов - вроде волнений Майдана. Во всяком случае серьезных предпосылок к этому я не вижу.

- Но скандалы возможны?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/700362" frameborder="0"></iframe> Украинцы выбирают президента.На Украине 31 марта проходят выборы президента. Украинцы выбирают главу государства из 39 кандидатов

- Никто из проигравших не поспешит признавать себя побежденным. Каждый будет стараться доказать свое преимущество. Вообще, царящий там бардак будет продолжаться долго. Если, наконец, закончится это приведением к присяге единого кандидата — и неважно, кто им станет, комик, сатирик или кто-то другой, - принципиально ничего не изменится именно по отношению к России.

- Почему не изменится?

- Потому, что два поколения молодых людей на Украине в школе учатся по учебникам, в которых Россия представлена враг номер один.

- Но у этих детей есть родители, которые знают (помнят), что все не так.

- Есть, но еще есть и американское влияние. Если американцы увидят дрейф Киева в сторону Москвы, тут же смогут перекрыть украинцам финансовую подпитку. И те останутся с голым задом. Наконец, надо понимать, что во всех структурах Украины работают американцы, англичане, французы — и все понимают, кто реально руководит этой страной. В том числе и потому ничего хорошего ждать от Украины не приходится.