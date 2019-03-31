Экс-депутат Верховной Рады о выборах на Украине: Думаю, за руками надо будет следить на участках и в ЦИКе при подсчете голосов
- Елена, вы сейчас в Киеве?
- Конечно. Надо было обязательно проголосовать. Участок у меня здесь.
- Проголосовали?
- Проголосовали.
Елена Бондаренко: «Выборы - выборами, а война в Донбассе - по расписанию.».Александр ГАМОВ
- Там же у вас - 80 сантиметров длина бюллетеня.
- Честно, Саша, я с линейкой не приходила и не мерила. Но бюллетень был длинный.
- Я понимаю, вы сразу сориентировались. А вот простые люди приходили, как они, по скольку они времени там, в кабинках, проводили?
- Я была ровно в 8 - с открытием участка. Людей было, в принципе, немного. Очередей не было, но все кабинки были заняты. Нужно было подождать одного-двух человек для того, чтобы проголосовать.
Бюллетень напечатан довольно крупными буквами. Не было номеров, как обычно, были только фамилии в алфавитном порядке. И спутать что-то тяжело было. Люди ориентируются на фамилии.
- Что передают СМИ местные? Есть ли нарушения? Кроме того, что Кличко на велосипеде приехал, может, что-то еще экзотическое?
- Экзотическое одно пока: это то, что все спокойно. Для Украины, которая пять лет живет в бреду и агонии, это довольно нетипично, а подозрительно.
Я думаю, что нужно следить за руками в избирательной комиссии во время подсчета. И на окружных избирательных комиссиях и участковых, в том числе, после 22.00. Вот там начнется жара.
Кличко едет на выборы на велосипеде.
- А там кто-то следит за руками?
- Наблюдатели, конечно, есть. Но их не так уж много, чтобы буквально следить за каждым членом комиссии.
- Знаете, Елена... Сначала у меня было нормальное настроение, я позвонил в ДНР, там не было никаких обстрелов. Вроде как - выборы же. А потом вдруг в Горловке - опять обстрелы, раненые, «скорая» не может проехать. Или это уже не зависит от политиков? От выборов.
- Армия – это как в пословице: война войной, а обед по расписанию. У военных ровно так же. Выборы выборами, а война по расписанию.
Я не думаю, что они прямо ориентировались на то, что будут они стрелять, не будут...
Тем более, мы же с вами понимаем, сколько уже раз, десятки, сотни, может, уже за тысячу пошло, - нарушались Минские соглашения, по которым стрельбу давно нужно прекратить.
А она все равно все эти годы продолжалась практически каждый день. И никакие школьные перемирия не помогали, никакие перемирия на жатву не помогали.
Все равно обстрелы были, есть. И пока будет нынешняя власть, они и будут.
- Елена, берегите себя.
- Хорошо... Удачи!
Президентские выборы в Киеве в самом разгаре.
ИСТОЧНИК KP.RU