2019-03-31T16:19:34+03:00
Выборы президента Украины 2019

Экс-депутат Верховной Рады о выборах на Украине: Думаю, за руками надо будет следить на участках и в ЦИКе при подсчете голосов

Известный политик, депутат Верховной Рады V-VII созывов Елена Бондаренко заявила об этом в беседе с нашим обозревателем Александром Гамовым в эфире Радио "Комсомольская правда" [видео]
Александр ГАМОВ@gamov1
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Елена БондаренкоЕлена Бондаренко
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- Елена, вы сейчас в Киеве?

- Конечно. Надо было обязательно проголосовать. Участок у меня здесь.

- Проголосовали?

- Проголосовали.

Елена Бондаренко: «Выборы - выборами, а война в Донбассе - по расписанию.».Александр ГАМОВ

- Там же у вас - 80 сантиметров длина бюллетеня.

- Честно, Саша, я с линейкой не приходила и не мерила. Но бюллетень был длинный.

- Я понимаю, вы сразу сориентировались. А вот простые люди приходили, как они, по скольку они времени там, в кабинках, проводили?

- Я была ровно в 8 - с открытием участка. Людей было, в принципе, немного. Очередей не было, но все кабинки были заняты. Нужно было подождать одного-двух человек для того, чтобы проголосовать.

Бюллетень напечатан довольно крупными буквами. Не было номеров, как обычно, были только фамилии в алфавитном порядке. И спутать что-то тяжело было. Люди ориентируются на фамилии.

- Что передают СМИ местные? Есть ли нарушения? Кроме того, что Кличко на велосипеде приехал, может, что-то еще экзотическое?

- Экзотическое одно пока: это то, что все спокойно. Для Украины, которая пять лет живет в бреду и агонии, это довольно нетипично, а подозрительно.

Я думаю, что нужно следить за руками в избирательной комиссии во время подсчета. И на окружных избирательных комиссиях и участковых, в том числе, после 22.00. Вот там начнется жара.

Кличко едет на выборы на велосипеде.

- А там кто-то следит за руками?

- Наблюдатели, конечно, есть. Но их не так уж много, чтобы буквально следить за каждым членом комиссии.

- Знаете, Елена... Сначала у меня было нормальное настроение, я позвонил в ДНР, там не было никаких обстрелов. Вроде как - выборы же. А потом вдруг в Горловке - опять обстрелы, раненые, «скорая» не может проехать. Или это уже не зависит от политиков? От выборов.

- Армия – это как в пословице: война войной, а обед по расписанию. У военных ровно так же. Выборы выборами, а война по расписанию.

Я не думаю, что они прямо ориентировались на то, что будут они стрелять, не будут...

Тем более, мы же с вами понимаем, сколько уже раз, десятки, сотни, может, уже за тысячу пошло, - нарушались Минские соглашения, по которым стрельбу давно нужно прекратить.

А она все равно все эти годы продолжалась практически каждый день. И никакие школьные перемирия не помогали, никакие перемирия на жатву не помогали.

Все равно обстрелы были, есть. И пока будет нынешняя власть, они и будут.

- Елена, берегите себя.

- Хорошо... Удачи!

ПРЯМАЯ ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ

Президентские выборы в Киеве в самом разгаре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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