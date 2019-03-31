«Войну Анны» вновь признали лучшим российским фильмом года

На прошлогоднем «Кинотавре» фильм Алексея Федорченко несправедливо прокатили: только маленькой исполнительнице главной роли Марте Козловой выписали специальный диплом. Между тем «Война Анны» - картина о девочке, которая во время войны вынуждена прятаться от фашистов в неработающем камине комендатуры - стала фаворитом многих критиков. Расстроившиеся провалом на фестивале режиссер и продюсеры сначала вообще заговорили о том, что не будут выпускать картину в прокат. Но теперь-то награды нашли героев: «Война Анны» получила и «Золотого орла», и «Нику» в категории «Лучший фильм», а девятилетнюю Марту на «Нике» еще и признали лучшей актрисой. Теперь есть шансы, что картина (выходящая в прокат 9 мая) привлечет внимание многих любопытствующих зрителей. Поверьте, этот фильм заслуживает того, чтобы вы его посмотрели.

Лучшим режиссером назвали томящегося под домашним арестом Кирилла Серебренникова за фильм «Лето». А Рому Зверя за роль Майка Науменко в этом фильме назвали «Открытием года».

Война Анны , реж. Алексей Федорченко.

Награду в категории «Лучший актер» поделили Алексей Серебряков («Ван Гоги») и Евгений Цыганов («Человек, который удивил всех»). Юрий Кузнецов («Человек…») и Елена Коренева («Ван Гоги») были названы лучшими актерами второго плана. Авдотья Смирнова, Анна Пармас и Павел Басинский получили который уже по счету приз за сценарий «Истории одного назначения», приз за работу художника закономерно достался «Довлатову», а спецприз за лучший телепроект - авторам сериала «Домашний арест». Его продюсер Семен Слепаков пошутил со сцены про актера Владимира Зеленского: "У кавээнщиков неплохо обстоят дела - одни получают "Нику", другие баллотируются в президенты Украины!»

В общем, сюрпризов было немного. С другой стороны, может, оно и к лучшему - награды на этот раз достались достойным.

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