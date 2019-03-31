2019-03-31T17:46:38+03:00
Выборы президента Украины 2019

Михаил Погребинский - из Киева: Только к вечеру мы увидим, кто на выборах "пролетает" - как фанера над Парижем

Об этом известный политолог рассказал нашему обозревателю Александру Гамову в эфире Радио "Комсомольская правда" [видео]
Александр ГАМОВ@gamov1
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Михаил ПогребинскийМихаил ПогребинскийФото: Михаил ФРОЛОВ
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- Михаил Борисович, главный вопрос назревает... Он и вчера был, и позавчера, и завтра будет. Вот эти выборы, если их сравнивать с выборами 14-го года, когда Порошенко в первом туре уже взял победу... Если их сравнивать с "тройными" выборами, когда было три тура и Янукович "отдал" Ющенко победу. Какое эти выборы займут место в истории Украины? В истории мировых выборов вообще. Вы должны знать ответ на этот вопрос.

- Это можно будет утверждать после того, как они пройдут. Как я могу сейчас говорить? Мы вообще не можем быть уверены, что они состоятся.

- То есть?

- Если в первом туре проходит Порошенко, а, допустим, у Тимошенко… будет на тысячу голосов меньше. Она не признает результаты выборов, устроит бучу.

Желающих не признать прохождение Порошенко очень много. Мы не знаем, благополучно все это закончится или нет, но наша традиция, за исключением одного случая, второго тура Кучмы, который был против коммуниста Симоненко... Так вот, традиция такая, что все остальные выборы у нас заканчивались победой оппозиции.

Михаил Погребинский: «Если Порошенко пройдёт во второй тур, он сделает все, чтобы не проиграть выборы...».Александр ГАМОВ

- Что это значит?

- Это значит, что "удачного" президента - настолько, чтобы люди готовы были, большинство людей поддержать на второй срок, - у нас не было.

Поэтому - если традиция сохранится, то в этой ситуации Зеленский должен стать президентом.

Но для очень многих сильных и влиятельных людей это будет катастрофой. И они приложат все усилия, чтобы этого не допустить.

- Как?

- Хотя и предупреждали американцы Порошенко, что они требуют от него каких-то относительных приличий, - но когда ставка больше, чем жизнь, ему будет не до приличий.

Так что - если он (Порошенко. - А.Г.) пройдет во второй тур, то он попытается как бы... Либо сорвать выборы, если поймет, что у него нет шансов. Либо использовать максимально методы фальсификации для того, чтобы победить. Пусть даже - с сомнительной возможностью внешней легитимации. Слишком для него важно не проиграть эти выборы.

Что-то говорить - более конкретно - можно будет после выборов. Об исторической роли...

Мы даже не можем с уверенностью сказать, проходит он (Порошенко. - А.Г.) во второй тур или нет. По моим представлениям, оценкам, - скорее, проходит.

А Тимошенко, скорее, пролетает. Как фанера над Парижем. Но это может поменяться через… Сколько нам осталось? Через четыре часа.

- А вы сходили уже на избирательный участок? Или мы (журналисты) вам не даем идти голосовать?

- Нет, я уже все. Сходил.

- Скажите, когда вам еще можно позвонить? Чтобы вы подняли трубку. Представляю: через четыре часа вы будете…

- Пробуйте через четыре часа. Я не знаю, возможно, раньше станет окончательно ясно по экзитполам, которые будут через час- полтора.

Но сегодня, в данный момент - выглядит все так, как будто бы проходят во второй тур Зеленский и Порошенко.

Украинцы выбирают президента.На Украине 31 марта проходят выборы президента. Украинцы выбирают главу государства из 39 кандидатов

- Это и неделю назад так выглядело.

- Как там неделю назад, были разные данные. Были, например, данные, где у Порошенко и Тимошенко солидные центры давали одинаково проценты.

Мы-то уже две недели... Вот по нашим данным - две недели Порошенко на втором месте. Он набирал. И Тимошенко, скорее, теряла. Пусть немного, но теряла. А вот эти, последние данные экзитполов показывают, что она отстает на пару-тройку процентов от Порошенко.

- Но это вы сейчас вот обзванивали, в смысле, по скайпу разговаривали, да?

- Почему по скайпу? Я сужу по экзитполам. Они же каждые четыре часа проводят. Вот две волны экзитполов имею перед глазами и могу об этом говорить.

- Мы вроде ни за кого сейчас не агитируем. Поэтому можем выдавать все это.

- Пробуйте набрать через четыре часа... Только к вечеру станет точно известно, кто на самом деле пролетает - как фанера над Парижем...

ПРЯМАЯ ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ

Президентские выборы в Киеве в самом разгаре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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