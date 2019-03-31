2019-03-31T19:26:37+03:00
Общество

Александр Молчанов: В политике Ольга Бузова проявит себя ярче, чем Ксения Собчак

Известный сценарист и коуч проанализировал пути развития звезды
Александр МОЛЧАНОВ
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Ольга достигла вершины карьеры. Куда двигаться дальше?Ольга достигла вершины карьеры. Куда двигаться дальше?Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Александр Молчанов - один из самых авторитетных и успешных коучей страны. (Говорим не просто так, крутость Молчанова оценил на себе не один корреспондент КП). Его учебник «Букварь сценариста: как написать интересное кино» выдержал чуть ли не миллион переизданий. В ряд творческих вузов после курсов Молчанова вообще берут без экзаменов. (Правда, сам Александр говорит, что это байка. После его курсов вообще не нужны поступать в творческие вузы).

«Неуспешных людей коучинг вытягивает из ямы, а успешных отправляет в космос, - уверен Молчанов.

По просьбе КП коуч проанализировал карьеру Ольги Бузовой и рассказал, что нужно сделать звезде, чтобы покорить межгалактические пространства.

Ну что ж, Ольга Игоревна, начнем. Вы достигли вершины карьеры как телеведущая, как певица и как инстаграм-блогер. Кроме того, вы достаточно успешны как предприниматель (собственные рестораны и даже своя криптовалюта) и актриса (есть работы и в театре и в кино).Казалось бы, все и так окей, нафига вам еще коучинг. Не скажите. Дело в том, что когда вершина достигнута, дальше начинается спуск. Поэтому успешные люди после достижения одной вершины тут же начинают штурмовать другую.

Итак, давайте мы с вами вместе выберем для вас следующую вершину. Сейчас я вижу несколько вариантов развития вашей карьеры.

Первый вариант. Все идет как идет

Вы плывете по течению, просто как-то реагируя на входящие сообщения. Инстаграм растет, интеграции приносят деньги, поклонники аплодируют, хейтеры запускают мемы. Но важно помнить, что единожды поднятая волна неизбежно пойдет на спад. Вас начнут потихоньку забывать через 2-3 года.

Что делать. Вы можете попытаться расширить круг поклонников, но расширение рано или поздно упрется в стены ниши. Поскольку ваша аудитория не склонна к длительному удержанию внимания, она быстро переключится на что-то другое, такое же симпатичное, яркое и молодое.

Популярность в интернете не бывает вечной. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Популярность в интернете не бывает вечной.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Второй вариант. Не расширять аудиторию, а углублять отношения с ней. Это вариант Дмитрия Нагиева, который сыграл несколько серьезных драматических ролей. В том числе в фильме Невзорова, где он показал себя очень хорошим артистом. Представьте, как смотрелась бы в вашей фильмографии серьезная роль в фильме Звягинцева, Серебренникова или Сокурова. Это было бы интересно и вам самой и таким образом о вашем существовании бы узнала более продвинутая аудитория, более влиятельная, платежеспособная, да и просто более интересная, чем ваши нынешние поклонники. Никого не хочу обидеть.

Третий вариант. Уйти бизнес или политику. Мне кажется, из вас получился бы очень хороший топ-менеджер или даже основатель крупной технологической компании. Быть предпринимателем сегодня престижно и вы бы смогли показать очень хорошую ролевую модель.

Политика - еще один интересный вариант. Причем я сейчас говорю не о каком-нибудь депутатском мандате или кресле губернатора: нужно замахиваться на пост номер один. И пусть пример Ксении Собчак вас не обескураживает. Она популярна, но ее не любят. А вас-то как раз любят. Я могу назвать десять причин, почему вы могли бы сделать успешную политическую карьеру:

Вы популярны; за вами никто не стоит и не будет манипулировать; на вас приятно смотреть, в отличие от унылых дядек из телевизора; вы прошли путь от самого низа и хорошо знаете, каково там, внизу; ну и, наконец, если мы хотим успевать за остальным миром, нам нужен современный политик, который как минимум отличает инстаграм от других соцсетей.

Ксения Собчак "популярна, но её не любят". Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Ксения Собчак "популярна, но её не любят".Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Я думаю, что вы уже получали в той или иной форме предложения о начале политической карьеры. Ни в коем случае не соглашайтесь ни на какое предложение, кроме предложения с самого верха. И ни на какую позицию, кроме первой.

Обратите внимание – Трамп, Зеленский – все эти ребята не пришли изнутри политической системы. Они все пришли со стороны. Такой и будет политика в 21-м веке. Ее не будут делать унылые дятлы в серых костюмах. Ее будут делать крутые парни и девчонки из инстаграма. Такие как вы.

Подумайте, обычно когда выдвигают кандидата, ему дают что? Административный ресурс и деньги на рекламу. А вам реклама не нужна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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